Bari, furto nella parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo

Furto ieri nella parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo. “Ieri mattina non ci hanno svegliati le campane di Pasqua, ma il rumore amaro di un furto nel nostro oratorio – si legge in un post della chiesa – Due giovani extracomunitari si sono introdotti all’alba nel salone dell’oratorio, portando via la strumentazione musicale che da anni accompagna le nostre domeniche e le giornate estive del Grest, regalando sorrisi, canti e allegria a tanti bambini e ragazzi”.

“Oltre al danno materiale, è il cuore che fa più male: sapere che, per un po’, i nostri piccoli dovranno fare a meno della musica che unisce e rallegra – continua – Ma non ci arrendiamo. Con l’aiuto della nostra comunità, di amici e parrocchiani, siamo certi che riusciremo a rimettere in piedi tutto. E torneremo, più forti di prima, a far risuonare la buona musica nel nostro quartiere”.