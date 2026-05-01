L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dal 1°al 3 maggio

Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE

Non solo una manifestazione podistica, ma un vero e proprio driver di sviluppo territoriale. La Bari Med Marathon si conferma, alla sua quinta edizione, uno degli eventi di punta su cui la Puglia ha scelto di investire per rafforzare il turismo sportivo, un settore capace di richiamare ogni anno migliaia di atleti e appassionati.

GARE Sabato 2 maggio

Kid’s Marathon – corsa ludico-motoria dedicata ai più piccoli

Partenza ore 17.00

Domenica 3 maggio

Mezza maratona competitiva di 21 km, aperta ad atleti amatoriali

Staffetta competitiva 21 km (novità 2026), da correre in coppia

10 km non competitiva

Tutte le gare partiranno alle ore 8.30 da Pane e Pomodoro.

Si svolgerà dall’1 al 3 maggio, presso il Parco 2 Giugno, la settima edizione del Primo Maggio Barese, organizzato da Soul Club con il patrocinio gratuito del Comune di Bari e inserito anche quest’anno nel programma dei Grandi Eventi della Regione Puglia. Tre giornate che trasformano il parco in uno spazio aperto alla città, attraversato da linguaggi diversi: musica, sport, attività culturali e momenti dedicati alle famiglie. Quattro le aree musicali principali: il grande main stage sul pratone (aperto 1 maggio), lo stage di musica elettronica (aperto 1 maggio), il basket stage (1, 2 e 3 maggio), e il food stage (aperto 2 e 3 maggio).

Dal 2 al 17 maggio 2026 presso la suggestiva Corte Bianchi Dottula (str. dei Dottula, 10 – Bari Vecchia) sarà allestita la mostra d’arte “Miracula. San Nicola nell’iconografia europea” promossa dall’Aps Martinus con la collaborazione di Nicola Cortone, scrittore e cultore di arte popolare, in occasione della terza edizione della rassegna culturale Giardini di Pietra – Luoghi, versi e storie a Bari Vecchia. La mostra intende raccontare la straordinaria diffusione della figura di San Nicola nell’immaginario religioso, popolare e artistico europeo tra XVIII e XIX secolo, attraverso un percorso dedicato alle immagini devozionali che hanno accompagnato per secoli la fede popolare.

In occasione della giornata internazionale della libertà di stampa, domenica 3 maggio, alle ore 10.30, nel parco Rossani, il sindaco di Bari Vito Leccese e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia Maurizio Marangelli intitoleranno alla memoria di alcuni dei protagonisti del giornalismo locale e nazionale le aree e i viali di questo grande spazio pubblico restituito alla città. Si tratta del primo appuntamento del più ampio percorso che consentirà all’amministrazione comunale di rendere questo nuovo hub cittadino, dedicato alla creatività, alla formazione e al sapere, il luogo in cui celebrare il ricordo e l’eredità intellettuale e professionale di personalità del giornalismo che hanno dato lustro alla nostra città e al Paese intero. Domenica saranno scoperte le targhe intitolate a: Leonardo Sciascia, David Sassoli, Oronzo Valentini, Giuseppe Gorjux, Mario Gismondi, Andrea Castellaneta, Federico Pirro, Antonio Rossano, Nicola Sbisà, Michele Abbate e Michele Lomaglio.

Domenica al Museo: Il 3 maggio l’ingresso è gratuito nei musei e parchi archeologici statali, tra cui il Castello Svevo di Bari.

TEATRI

Teatro Petruzzelli (corso Cavour, 12) Per il weekend dal 1° al 3 maggio 2026, il Teatro Petruzzelli di Bari offre appuntamenti di rilievo: il Concerto Sinfonico diretto da Alpesh Chauhan sabato 2 maggio e lo spettacolo “Diario di un Trapezista” di Sigfrido Ranucci domenica 3 maggio.

Teatro Piccinni (Corso Vittorio Emanuele II, 84) Venerdì 3 maggio, alle ore 20.30, nel Teatro Piccinni, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Nicola, Santo Patrono di Bari, si terrà il concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari dal titolo “Nikolaos” — “Nikolaos”, concerto dell’Orchestra Sinfonica nel Teatro Piccinni di Bari

AncheCinema (Corso Italia 112) Sabato 3 Maggio 2026, ore 20:30: Settimo spettacolo della stagione di prosa: “Un Amore”

Teatro Palatour di Bitritto 3 maggio 𝐅𝐀𝐋𝐒𝐈𝐒𝐒𝐈𝐌𝐎 – Fabrizio Corona Una visione che rompe gli schemi della narrazione ufficiale. “Falsissimo” espone ciò che resta nascosto.

Blanco in concerto (2-3 maggio): “Il primo tour nei palazzetti” fa tappa al Palaflorio di Bari.

Sabato 2 maggio , alle ore 20.30, il Nicolaus Hotel ospiterà Concerto per un sorriso, un omaggio a Pino Daniele che unisce musica, memoria e impegno solidale. Protagonista della serata sarà la Jazz Studio Orchestra, diretta dal M° Paolo Lepore, per un viaggio musicale intenso ed emozionante, capace di richiamare la profondità e l’umanità dell’opera di uno degli artisti più amati della musica italiana.

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