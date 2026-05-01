Il Bari è ancora vivo: 2-0 alla Virtus Entella al ‘San Nicola’

Vincere contro la Virtus Entella era l’unico modo per non archiviare anzitempo questo nefasto campionato e giocarsi le residue chance di salvezza nell’ultima partita contro il Catanzaro e l’eventuale playout. Il Bari ha centrato l’obiettivo dei tre punti superando a fatica la formazione di Chiappella grazie al decimo centro stagionale di Moncini e alla rete in pieno di recupero di Maggiore. Anche in quest’ultima gara al “San Nicola”, i biancorossi hanno palesato gli ormai noti limiti offensivi. In quel di Catanzaro il verdetto finale di questo campionato di Serie B 2025/26.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida all’Entella, il tecnico del Bari Moreno Longo, deve rinunciare a Darboe e Artioli (squalificato). L’allenatore piemontese schiera i suoi col modulo 4-3-1-2: si rivede Dickmann dal primo minuto, mentre a centrocampo torna Verreth in cabina di regia. Nella Virtus Entella, l’allenatore Chiappella, opta per il modulo 3-5-2: c’è l’ex Benedetti.

PRIMO TEMPO: Dopo 14 minuti di schermaglie, Entella vicinissima al gol con un colpo di testa di Benedetti che si stampa sul palo. Liguri ancora pericolosi al 23’ con un calcio di punizione di Franzone, palla di poco alta sopra la traversa. Lampo del Bari al 27’ con un cross di esterno di Rao che Del Frate non trattiene, poi Di Mario mette in corner. Break dell’Entella al 28’ con un tiro di Cuppone neutralizzato da Cerofolini. Pochi istanti dopo ci prova Verreth dalla distanza, stavolta l’estremo difensore biancorosso è attento. In pieno recupero il Bari si porta avanti con Moncini, che approfitta di una disattenzione della difesa ligure e batte Del Frate. È l’ultimo sussulto della prima frazione di gioco: si va al riposo sul risultato di 1-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un episodio chiave al minuto 53: Verreth reagisce a un fallo prolungato di Guiu e viene espulso. Doppio cambio per Longo al minuto 62: fuori Rao e Moncini, dentro Nikolaou e Cuni. L’Entella prova a pervenire al pareggio al minuto 64 con un tiro sbilenco di Marconi da buona posizione. Altre due sostituzioni per i galletti al minuto 73: fuori Pagano e Dickmann, dentro Esteves e Mané. Al minuto 75 viene ristabilita la parità numerica: Guiu, già ammonito, commette fallo su Mané e lascia anzitempo il terreno di gioco. La formazione ospite va al tiro al minuto 83 con una conclusione di Mezzoni che Cerofolini para. Entella ancora pericolosa al minuto 84 con una girata di prima intenzione di Cuppone: anche stavolta l’estremo difensore biancorosso è attento. Longo esaurisce le sostituzioni al minuto 87: fuori Dorval, dentro Maggiore. Braunöder potrebbe chiuderla in pieno recupero, ma il suo colpo di tacco è troppo debole per superare Del Frate. La chiude la squadra di Longo a pochi istanti dal fischio finale, con Maggiore che ribadisce in rete dopo un tiro respinto dal palo. Non accade più nulla fino al triplice fischio del signor Mariani: Bari-Entella, edizione 2025/26, finisce 2-0 allo stadio “San Nicola”.

PAGELLE: Verreth, che ingenuità. Moncini in doppia cifra

Cerofolini 6,5, Dickmann 5,5 (73′ Mane sv), Odenthal 6, Mantovani 6, Dorval 5,5 (87′ Maggiore 6,5), Braunoder 5,5, Verreth 4, Piscopo 5, Pagano 5,5 ( 73′ Esteves sv), Moncini 6,5 (62′ Cuni 5,5), Rao 6 (62′ Nikolaou 6)

Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 0

Marcatori: 45′ Moncini 90′ Maggiore

Ammoniti: Odenthal, Guiu, Di Mario

Espulsi: Verreth, Guiu

Tiri in porta: 3 – 5

Corner: 1 – 4

Possesso palla: 43% 57%

Spettatori: 9.367 (5.134 abbonati; 8 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Cerofolini, Dickmann, Odenthal, Mantovani (c), Dorval, Braunoder, Verreth, Piscopo, Pagano, Moncini, Rao

Panchina: Pissardo, Gytkjaer, Bellomo, Maggiore, Esteves, Pucino, Mane, Stabile G., Nikolaou, De Pieri, Traore, Çuni

VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Squizzato, Tiritiello, Cuppone, Guiu, Marconi, Parodi (c), Franzoni, Di Mario, Benedetti, Mezzoni

Panchina: Rinaldini, Siaulys, Alborghetti, Nichetti, Bariti, Karic, Stabile D., Tirelli, Debenedetti, Turicchia, Del Lungo

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia. Assistenti: Daniele Bindoni della sezione di Venezia e Alberto Tegoni della sezione di Milano. Quarto ufficiale: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. VAR: Federico Dionisi (L’Aquila), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Camplone (Lanciano).

Foto Ssc Bari