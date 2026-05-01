Torna Tony Hadley con il tour “An Englishman in Italy”: tappa a Mola

Tony Hadley torna in Italia con il tour ‘An Englishman in Italy’, che accompagna l’uscita del suo nuovo album di inediti. Dopo oltre 45 anni di carriera, l’artista porta sul palco i brani del nuovo progetto accanto ai grandi successi che hanno segnato la sua storia musicale: dagli Spandau Ballet, al centro del movimento New Romantic con cui ha collezionato dischi d’oro e di platino negli anni Ottanta con hit come Only when you leave, True, Gold, Through the Barricades, fino al repertorio solista. Al suo fianco, come sempre, la Fabulous TH Band.

Le date: 28 e 29 aprile Milano-Teatro Manzoni, 30 Bologna-Teatro Duse, 2 maggio Brescia-Teatro Dis_play c/o Brixia Forum, 3 Torino-Teatro Colosseo, 8 Bassano del Grappa-Cmp Arena, 9 Sassari-Teatro Comunale.

Alle date primaverili si aggiungono appuntamenti estivi: il 26 giugno a Monforte d’Alba (Cuneo), il 6 luglio a Montecatini Terme (Pistoia), il 15 a Cervia (Ravenna), il 17 a Mola di Bari, il 18 agosto ‘Live in Symphony’ a Tagliacozzo (L’Aquila). Hadley sarà inoltre tra gli ospiti del Concertozzo in programma il 27 giugno a Biella, l’evento di Elio e le Storie Tese ideato insieme al Trio Medusa per unire musica e impegno sociale. Il tour è organizzato da Imarts-International Music and Arts. Hadley ha all’attivo diversi album da solista, tra cui Talking to the Moon (2018), che è stato Album della Settimana su Bbc Radio 2, con il singolo Tonight Belongs to Us premiato come Singolo della Settimana.

Nel 2021 ha pubblicato il brano Obvious, scritto con Mick Lister, accolto positivamente dalla critica e inserito nelle principali playlist di Bbc Radio 2. Due anni fa ha mostrato la sua versatilità musicale con l’uscita di The Mood I’m In, un album swing che celebra i classici del Great American Songbook, affermando ancora una volta la sua capacità di spaziare tra generi diversi. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Gold Badge Award della British Academy of Composers and Songwriters