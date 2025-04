Bari, online l’avviso alle associazioni per aiutare i gatti feriti

È online sul sito istituzionale, a questo link, l’avviso pubblico per la stipula di una collaborazione tra il Comune di Bari e un’associazione animalista (o un raggruppamento di esse) per lo svolgimento delle attività di recupero, trasporto, pronto soccorso, reimmissione o adozione dei gatti allo stato libero incidentati, traumatizzati o in gravi condizioni di salute sul territorio comunale.

All’avviso sono ammesse a partecipare le associazioni di protezione animalista, anche in forma di raggruppamento, purché iscritte all’albo regionale.

Le attività oggetto della convenzione con il Comune di Bari avranno inizio dalla data della sottoscrizione per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 01.05.2025 e saranno finalizzate a:

a) effettuare direttamente o a mezzo ditta abilitata, il prelievo e trasporto h 24 di gatti liberi incidentati e/o in gravi condizioni di salute rinvenuti nel territorio del Comune di Bari; b) identificare una struttura veterinaria autorizzata che, a cura e spese del soggetto individuato, possa garantire h 24 le prestazioni necessarie alla cura e alla stabilizzazione del felino; c) gestire tutta la documentazione sanitaria e fiscale a seguito degli interventi effettuati di recupero, trasporto, cura e reimmissione o adozione dei felini; d) provvedere alla reimmissione nel territorio di provenienza ovvero all’adozione; e) garantire un controllo del flusso dei gatti recuperati, soccorsi, reimmessi sul territorio o adottati.

In base alla convenzione, il Comune si impegna a riconoscere al soggetto selezionato le spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività oggetto dell’accordo, previa presentazione di idonea rendicontazione mensile e comunque nel rispetto del tetto massimo non superiore ad € 14.300 mensili comprensivo di eventuali obblighi previdenziali e/o fiscali se dovuti. Le ulteriori spese che superino il tetto individuato, seppur giustificate e rendicontate, rimarranno a carico del soggetto selezionato. In particolare le spese documentate potranno anche riguardare tutti i costi sostenuti presso le strutture veterinarie (interventi, analisi, farmaci ecc), quelli in favore dell’impresa deputata al prelievo e trasporto, ovvero, nel caso in cui il soggetto selezionato provveda direttamente a tali attività quelli per l’utilizzo degli automezzi del soggetto sulla base delle tariffe ACI; il tutto, previa presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Lo svolgimento delle attività dovrà rispettare il seguente iter procedurale: chiunque rinvenga un gatto incidentato dovrà segnalarlo alla Polizia Locale, che allerterà l’associazione o le associazioni individuate. Una pattuglia si recherà sul posto per l’accertamento della situazione: la cattura e il contenimento da parte dei volontari non dovrà comportare sofferenze o traumi per gli animali e dovrà avvenire con idonee attrezzature. Il servizio di prelievo e trasporto dovrà essere attivo tutti i giorni, festivi inclusi, 24 ore su 24.

Gli animali da sottoporre a interventi di pronto soccorso o di chirurgia specialistica saranno condotti presso la struttura veterinaria autorizzata, con reperibilità h 24, che, a cura e spese del soggetto individuato, eseguirà gli interventi, la somministrazione di farmaci, le analisi e quanto necessario alla stabilizzazione e al recupero delle condizioni di salute del gatto. A seguito di dimissioni, il gatto sarà riconsegnato all’associazione per la reimmissione sul territorio. Si provvederà all’affidamento o adozione, se si tratta di un gatto che abbia sviluppato un grado di socialità elevato, che non sia più autosufficiente o comunque necessiti di assistenza costante, per i cuccioli o per i gatti rinvenuti sul territorio ma chiaramente provenienti da un contesto familiare.

La documentazione inerente alla manifestazione di interesse, di cui all’art. 5 dell’avviso, dovrà essere trasmessa secondo le indicazione contenute nell’avviso, entro le ore 10 di lunedì 28 aprile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Bari – Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità – via G. Petroni, 103 – 70124 – Bari.