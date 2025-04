Bari, scaricano rifiuti in un capannone: 4 denunciati

Erano entrati in un capannone in disuso della zona industriale barese per scaricare e abbandonare rifiuti RAEE e materiale rinveniente dallo svuotamento di mobilio e suppellettili recuperati da un appartamento in città ma sono stati sorpresi dal proprietario che ha allertato immediatamente la Polizia Locale che intervenuta ha individuato e fermato 4 soggetti, con un camion carico del predetto materiale, in parte già abbandonato nell’area privata. L’autocarro di proprietà di una Ditta che svolge attività di facchinaggio e traslochi è stato posto sotto sequestro giudiziario. Tra le 4 persone denunciate il proprietario dell’azienda con sede nell’area metropolitana, un uomo di nazionalità italiana residente in provincia e due cittadini stranieri. Per tutti, dopo gli accertamenti di rito, è stata inviata informativa per concorso nei reati di invasione arbitraria in immobile privato, abbandono e trasporto illecito di rifiuti senza formulario di identificazione (F.I.R.). Al vaglio la posizione fiscale e tributaria dell’azienda per l’utilizzo di personale non risultato dipendente, e senza copertura previdenziale.

Per questa tipologia di illecito – ma solo per quello relativo alle violazioni al Testo Unico Ambientale – è stabilita dalla Legge una sorta di ravvedimento operoso che prevede il recupero del materiale abbandonato, la bonifica dell’area e lo smaltimento a norma di legge; ove il (o i) soggetto indagato vi provveda nei termini e modalità prescritti dalla polizia giudiziaria intervenuta, l’informativa di reato viene archiviata previo pagamento di una pesante sanzione amministrativa pecuniaria pari a un quarto dell’importo massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione contestata, secondo le procedure previste dagli artt 318 bis e seguenti del Testo Unico Ambientale.