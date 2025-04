Mobilità integrata a Bari, oltre 50mila voucher erogati

Sono oltre 5.000 gli utenti registrati alla sperimentazione per la mobilità di MaaS for Italy del Comune di Bari. Come noto, il servizio si pone l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini attraverso l’utilizzo di piattaforme di mobilità integrata che consentono la pianificazione degli spostamenti, l’acquisto di titoli di viaggio e la scelta tra un’ampia gamma di modalità di trasporto. Con questo nuovo paradigma della mobilità l’utente potrà continuare a beneficiare di incentivi sino ad esaurimento delle risorse destinate e, comunque, non oltre giugno 2026.

Per quanto riguarda gli incentivi sui percorsi, invece, sono oltre 16.000, a fronte dei quali sono stati erogati più di 50mila euro di voucher che hanno consentito ai partecipanti alla sperimentazione di acquistare titoli di viaggio, abbonamenti e corse con il 50% di sconto.

Inoltre, è stata attivata la nuova pagina di progetto, modificata da un punto di vista grafico rispetto alla precedente e migliorata in termini di fruibilità, disponibile a questo link .

Sulla pagina utenti e interessati potranno conoscere le informazioni inerenti la sperimentazione, le app a disposizione dei cittadini, i sistemi di mobilità acquistabili usufruendo dell’incentivo e le istruzioni in merito all’adesione alla sperimentazione.

Sono quattro le app previste da MaaS Bari: Urbi, MooneyGo, Tabnet e We Taxi. Mentre i servizi acquistabili con lo sconto del 50% sono:

Trenitalia (biglietti singoli con origine e destinazione Bari)

FNB Ferrovie Nord Barese (tutti i titoli)

FAL Ferrovie Appulo Lucane (titoli ferroviari con origine o destinazione Bari)

AMTAB (tutti i titoli eccezion fatta di MUVT 365)

Dott (monopattini in sharing)

BIT Mobility (monopattini in sharing).

“I numeri di MaaS Bari, che registrano una costante crescita, indicano che la sperimentazione sta avendo un riscontro positivo tra gli utenti, nonostante si tratti di una misura molto innovativa e che, perciò, richiede una certa dimestichezza con l’uso degli strumenti digitali – commenta l’assessore alla Cura del territorio con delega alla Mobilità -. Grazie anche al contributo degli utenti sperimentatori che da subito hanno creduto nelle potenzialità di questa iniziativa, il progetto sta pian piano prendendo piede, registrando numeri significativi per quanto attiene agli spostamenti dei cittadini sui mezzi pubblici e sostenibili in base alle loro esigenze lavorative, di studio o di altra natura. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, assieme all’efficientamento dei sistemi di trasporto, è quello di incentivare gli spostamenti sostenibili a tutela di una migliore qualità dell’aria e della riduzione del traffico cittadino”.