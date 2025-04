Colpito alla testa mentre lavora, indagini nel Brindisino

Un uomo di 39 anni è stato aggredito la scorsa notte mentre stava lavorando in un panificio a Torchiarolo, in provincia di Brindisi, probabilmente durante un tentativo di rapina. La vittima, che sarebbe stata colpita con una pala da forno, ha riportato ferite alla testa ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. A quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Tra le altre ipotesi al vaglio dei carabinieri che stanno indagando anche quella che il 39enne possa essere stato colpito al culmine di un litigio con persone che conosceva e che l’hanno raggiunto sul luogo di lavoro.