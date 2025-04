Incidente stradale nel Foggiano, un morto e un ferito

E’ di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente sulla Sp 95 che unisce Cerignola a Candela nel Foggiano avvenuto nel corso della notte. A perdere la vita un cittadino straniero, un 37enne ghanese. Era alla guida di uno dei due mezzi coinvolti. Ferito il conducente dell’altra autovettura. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso. Ma per uno dei due non c’è stato nulla da fare. E’ morto poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale del distaccamento di Cerignola per i rilievi dell’incidente.