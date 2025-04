Scoperte attività abusive in Salento, tre denunce

Tre attività abusive, completamente sconosciute al fisco, sono state scoperte nelle scorse ore in Salento durante una serie di controlli economici disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce. A condurre le operazioni sono stati i militari della Compagnia di Gallipoli e delle Tenenze di Leuca e Tricase.

A Gallipoli, le Fiamme Gialle hanno individuato un deposito abusivo di bombole di G.P.L., privo delle necessarie autorizzazioni e dei certificati di prevenzione incendi. All’interno della struttura sono state rinvenute oltre 600 bombole, per un totale di circa 9.000 chili di prodotto petrolifero. L’intero materiale, insieme ai beni e alle attrezzature presenti – per un valore che supera i 200.000 euro – è stato sottoposto a sequestro penale. Il presunto responsabile è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce con le accuse di detenzione di materiale esplodente senza autorizzazione e violazioni in materia di sicurezza pubblica.

Contemporaneamente, a Gagliano del Capo e a Tricase, i finanzieri hanno scoperto un centro estetico e un’autofficina, entrambi operativi senza alcuna licenza sanitaria, commerciale o fiscale. Le due attività, perfettamente attrezzate, sono state sequestrate in via amministrativa, mentre i titolari sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione e reati ambientali. Sono in corso anche approfonditi controlli fiscali per quantificare il volume d’affari sottratto al fisco.