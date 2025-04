Bari, il “Caso Fiorella” alle Iene su Italia 1

Il caso di Carmela Fiorella e della laurea falsa è approdato ieri sera alle Iene in prima serata su Italia 1. Nel servizio firmato da Max Andreetta con Nicola Remisceg viene ricostruita la vicenda attraverso le interviste dei protagonisti, tra cui anche la stessa Fiorella. Intanto è partita una verifica approfondita di tutte le assunzioni effettuate nell’ultimo triennio, per escludere l’esistenza di altre dichiarazioni false in fase di selezione. L’audit, disposto dal presidente di AdP Antonio Vasile anche su richiesta del consiglio sindacale della spa controllata dalla Regione, servirà appunto a rivedere i titoli e le dichiarazioni presentate da tutti i vincitori di concorsi.