Schiaffeggia guardia medica in sala d’attesa e poi fugge

Un giovane medico in servizio alla guardia medica di Surbo (Lecce) è stato aggredito nella tarda serata di ieri da un uomo che si è presentato chiedendo che gli venisse somministrata una iniezione intramuscolo. Nonostante il turno del medico fosse ormai finito, il paziente è stato fatto ugualmente accomodare nella sala d’attesa per essere registrato. Questi però, dopo un po’, ha cominciato a spazientirsi colpendo il medico 29enne al volto con un violento schiaffo, per poi darsi alla fuga. Il medico ha allertato i carabinieri riservandosi di sporgere querela.