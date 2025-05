Bari, pranzano senza saldare il conto: la denuncia da Le Arpie

Venerdì scorso, durante il servizio del pranzo, una coppia ha lasciato l’osteria Le Arpie di Bari Vecchia senza saldare il conto. La denuncia social è dello stesso gestore del ristorante. “Abbiamo atteso 72 ore prima di renderlo pubblico, nella speranza che si trattasse di una dimenticanza o che potesse affiorare un senso di responsabilità. Purtroppo, nessun segnale è arrivato. Da parte nostra, continuiamo a credere nel rispetto del lavoro e nell’onestà reciproca. Per questo motivo, se entro 24 ore non verrà saldato il dovuto, ci vedremo costretti a denunciare”. Il gestore ha pubblicato anche il viso del responsabile. “Chiunque lo riconosca chiediamo di segnalarcelo in via riservata”.