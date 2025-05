Bari, siringhe nel parco: “Famiglie preoccupate”

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia del Municipio 2 raccoglie le forti preoccupazioni di numerosi genitori che quotidianamente portano i propri figli al parco Don Tonino Bello, dove nei giorni scorsi è stata rinvenuta una siringa. “Esprimiamo forte preoccupazione per l’ennesimo episodio e ci auguriamo una pronta rimozione del materiale pericoloso, nonché un tempestivo intervento dell’amministrazione comunale – si legge in una nota – Riteniamo necessario attuare misure concrete a tutela dei cittadini , in particolare dei più piccoli, come l’istituzione di una pattuglia fissa della Polizia Locale in ogni giardino pubblico e l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei parchi del Municipio. La sicurezza della cittadinanza e dei nostri figli deve prelevare sempre”.