Al via i lavori del Tavolo sull’Arte Contemporanea della Città di Bari

Lunedì 2 luglio, alle 18.30, nella sala consiliare di Palazzo di Città, il sindaco Vito Leccese, l’assessora alle Culture Paola Romano e la consigliera delegata per la Città metropolitana alla Pianificazione territoriale e tutela del paesaggio e alla Tutela e valorizzazione del patrimonio della Pinacoteca Micaela Paparella avvieranno i lavori del Tavolo sull’Arte Contemporanea della Città di Bari.

Un passaggio importante per un’amministrazione che ritiene l’arte contemporanea strumento necessario per leggere il presente e anticipare il futuro di una città che negli ultimi anni, accanto a prestigiosi interventi sostenuti dall’azione pubblica, ha visto crescere il segmento dell’iniziativa privata con la comparsa di nuove gallerie d’arte, nuovi soggetti attivi nella promozione di esperienze collettive e nuove soggettività artistiche.

Uno scenario di slancio complessivo, accompagnato da un appeal crescente in termini di vitalità culturale, investimenti di grandi player e visibilità internazionale, in cui l’arte contemporanea può giocare un ruolo strategico sia per rafforzare il percorso di consolidamento culturale ed economico delle comunità locali, sia per diversificare, destagionalizzare e qualificare l’offerta culturale e, di conseguenza, orientare i profili dei visitatori che sempre più numerosi affollano la città.

Per questo l’amministrazione comunale si propone di ri-avviare il dialogo con l’ecosistema di operatori, esperti, imprenditori e cittadini che gravitano all’interno di questo comparto economico-culturale, per costruire una visione condivisa sul posizionamento della città e sulle politiche da mettere in campo per rafforzare il ruolo dell’arte contemporanea nelle strategie culturali urbane.

L’incontro del prossimo 2 luglio sarà perciò l’occasione per introdurre gli elementi di visione dell’amministrazione comunale per la promozione dell’arte contemporanea nella città di Bari e nella sua area metropolitana.

Per partecipare al percorso è possibile iscriversi compilando il form al seguente indirizzo:

https://forms.gle/pExXrHRvNsYuFQJM7