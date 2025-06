Bari, giardini in stato di abbandono. Multiservizi: “Lavori in corso”

La denuncia era arrivata qualche giorno fa dal del gruppo consiliare di FdI del Municipio 2. “Si inaugura di tutto, ma non ci si prende cura delle aree a verde che ci sono già. L’amministrazione centrale – spiegavano in una nota- in continuità con la precedente, inaugura continuamente nuove aree e giardini anche minuscoli – iniziative certamente lodevoli – ma dimentica completamente la manutenzione del patrimonio esistente. Il Municipio2, che vanta il maggior numero di aree verdi, si ritrova oggi con molte aree in totale stato di abbandono”. È questo il caso dell’area di via Lucarelli ang. Via De Laurentis, dove il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Municipio II, dopo aver raccolto le numerose segnalazioni dei cittadini, si era recato personalmente per verificare la situazione.

La risposta ora arriva proprio dalla Multiservizi. “Le aree citate sono in lavorazione in data odierna – chiariscono – Tale intervento è stato pianificato e concordato con i tecnici del Comune sin dai primi di giugno. Si specifica altresì che gli interventi richiesti contrattualmente alla Bari Multiservizi sulle aree in questione sono 4 all’anno, interventi che su iniziativa della Società vengono implementati fino a 6 interventi/anno. Lo stato dei luoghi, nonostante gli interventi già eseguiti e completati nelle date 07/01/25 e 27/03/25 è stato determinato dall’andamento climatico che ha fatto seguire a periodi piovosi, giornate calde che hanno fatto proliferare erbacce su tutte le zone della città. Gli interventi – continua ancora la Multiservizi – purtroppo non possono essere eseguiti contemporaneamente su tutte le aree affidate alla Bari Multiservizi, ma la manutenzione delle aiuole su via Lucarelli/De Laurentis/G. Petroni verrà completata presumibilmente nella giornata di domani”.