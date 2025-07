A Bari sterilizzazione gratuita per cani di grande taglia

La consigliera delegata alla Tutela e benessere degli animali Silvia Russo Frattasi rende noto che è in corso la procedura di affidamento di interventi di sterilizzazione sui cani cosiddetti “Molossoidi” e Terrier di tipo Bull – TTB, di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Bari, su base volontaria degli stessi proprietari.

L’amministrazione comunale intende, infatti, promuovere un’attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul possesso responsabile e legittimo degli animali d’affezione e, in particolare, dei cani “Molossoidi” e TTB (American Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Stuffawler, Monster Blue, Colby, Mexican Pitbull, Red Nose, Gamer), incentivando la buona pratica delle sterilizzazioni degli stessi su iniziativa volontaria dei proprietari.

A tale scopo, è in fase di definizione l’affidamento a un operatore economico specializzato nel settore, degli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all’Anagrafe canina, di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Bari, su richiesta degli stessi proprietari e a spese dell’amministrazione comunale, fino al raggiungimento della quota impegnata di 5mila euro per la durata di 12 mesi.

“Si tratta di un segnale importante che abbiamo voluto lanciare per sconfiggere la piaga dell’abbandono – sottolinea la consigliera Russo Frattasi -. Abbiamo inserito, per la prima volta, questa novità nel più ampio panorama di azioni che stiamo mettendo in campo per costruire una strategia di prevenzione di questo odioso fenomeno, che registra numeri ancora più allarmanti nei mesi estivi e in concomitanza con le partenze. Purtroppo, come confermano i volontari delle associazioni animaliste, a essere abbandonati sono soprattutto cani di grossa taglia, molti dei quali Molossoidi, che ormai affollano il canile sanitario comunale. Il servizio di sterilizzazione volontaria è in fase di affidamento e nelle prossime ore diffonderemo tutte le informazioni utili per poterne usufruire gratuitamente. Nella stessa direzione continua la campagna di sterilizzazione dei cani randagi che vivono sul territorio cittadino, in collaborazione con i volontari della Lega Anti Vivisezione e con la Asl di Bari: l’ultimo intervento si è concluso qualche giorno fa nel campo rom Santa Candida di Poggiofranco. La mancata sterilizzazione, voglio ricordarlo ancora una volta, è spesso funzionale allo sfruttamento dei cani in pratiche illegali e contribuisce ad aumentare il randagismo e l’abbandono.

In tema di diritto alla salute e tutela del benessere degli animali, stiamo portando avanti anche interventi di pulizia straordinaria delle aree di sgambamento presenti in città, in cui è stata segnalata la presenza di forasacchi. Rassicuro i cittadini baresi: c’è la massima attenzione sul problema, perché sappiamo quanto siano pericolosi i forasacchi per i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo l’obiettivo di mantenere le aree di sgambamento funzionali e decorose, per rendere sempre più piacevole la permanenza al loro interno. Ho, infine, avviato un’interlocuzione con gli uffici per realizzare un paio di nuove aree nel quartiere murattiano che ne risulta sprovvisto per ragioni legate alla scarsa disponibilità di spazi utili”.

Le aree di sgambamento, già oggetto di pulizia straordinaria, sono Parco 2 Giugno, viale Kennedy, parco Rossani e il campo multifunzionale Leo Dell’Acqua. Gli interventi continueranno nei prossimi giorni.