Cucina, ricca di vitamina C: in tavola la valeriana

Ricca di vitamina C e alleata della salute, in tavola la valeriana. Delicata, tenera e dal sapore leggermente dolce, la valeriana è un’insalata che conquista per la sua leggerezza e per le proprietà benefiche. Non va confusa con la pianta officinale: la valerianella (Valerianella locusta) è un ortaggio da foglia molto apprezzato nella dieta mediterranea, perfetto sia crudo che come base per piatti leggeri e nutrienti. Ma andiamo per gradi.

In primis la valeriana è ricca di vitamina C, betacarotene e acido folico. Ma non solo. La valeriana infatti aiuta a rinforzare le difese immunitarie e a proteggere la pelle dallo stress ossidativo. Contiene potassio e magnesio, preziosi per il sistema nervoso e muscolare, ed è un’alleata per chi soffre di ritenzione idrica grazie alla sua azione diuretica. Leggera e digeribile, ha pochissime calorie ed è ideale nelle diete ipocaloriche.

Insalata di valeriana, pere e gorgonzola

Lava e asciuga bene la valeriana. Taglia una pera matura a fettine sottili e irrora con qualche goccia di succo di limone. Unisci la pera alla valeriana e aggiungi cubetti di gorgonzola dolce. Completa con noci spezzettate, un filo di olio extravergine e un pizzico di pepe nero.

Omelette con valeriana e pomodorini

Sbatti 4 uova con un pizzico di sale e pepe. In una padella antiaderente scalda un filo d’olio e versa le uova, cuocendo a fuoco dolce. Quando l’omelette inizia a rapprendersi, farcisci con un letto di valeriana fresca e qualche pomodorino tagliato a metà. Ripiega l’omelette e lascia cuocere per un altro minuto, così che la verdura si ammorbidisca leggermente.