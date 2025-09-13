Bari dice addio a Filomena: morta in corso Italia senza un tetto, ma con un “occhi pieni di amore e gioia”

“Sacro è che un volto amato mette in salvo l’universo”.

È così che l’associazione In.Con.Tra vuole ricordare la Amata FILOMENA, “abbracciata al suo amato Silvio, con cui, assieme a tutti noi volontari ha condiviso i momenti più importanti della sua vita e che oggi riabbraccerà sicuramente. Una nostra compagna di viaggio e parte della nostra famiglia. Abbiamo condiviso – raccontano i volontari – con lei più di venti anni di vita, tra amori, dolori, gioie, sofferenze e conquiste…ma sempre tenendoci mano nella mano. Quando ci si InConTrava per strada, in qualsiasi momento della giornata era spontaneo quel sorriso, quello stendete le mani e quell’abbraccio forte contornato dalla frase che il cuore ci suggeriva reciprocamente: TI VOGLIO BEME AMORE MIO.

E così ieri – continua l’associazione – durante il consueto servizio di Unità di Strada, giunti in Corso Italia con angolo piazza della stazione centrale di Bari, la triste scoperta che addolora non solo tutti noi volontari, tutti i nostri amici senza dimora ma anche la città. Si! Perché Filomena era buona e gentile con tutti e donava a chiunque il suo dolce sorriso…socchiudendo quei suoi meravigliosi occhi celesti pieni di amore e gioia…ed era tutto quello che lei aveva ed tutto quello che lei donava agli altri.

Ma la vita è un altra cosa…e così come per strada lei viveva libera così la sua vita è finita sotto quel cielo stellato che lei tanto amava, vicino quella piazza che è il fulcro di ogni città ed un porto sicuro per chi aiuto vuole e cerca tramite il lavoro del volontariato attivo. Addio Filomena nostra, ti abbiamo amato da una vita e il nostro amore continuerà per sempre. E come era suo dire e fare”