Bari allagata, disagi al San Paolo: “Serve il canotto”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Gio, 2 Ottobre 2025 - 07:07
  • 42 sec
La prima forte pioggia autunnale ha mandato in tilt interi quartieri di Bari, con strade allagate un po’ ovunque. Una delle situazioni più problematiche in viale Lazio al San Paolo.

“Oggi quando andrete a prelevare la pensione, consiglio di munirvi di: canotti, salvagente e pregherò il comune di Bari di far posizionare un paio di bagnini per il salvataggio”, commenta un cittadino nel gruppo Forza San Paolo Bari.

Sulla stessa strada non c’è  solo l’ufficio postale ma ci sono anche istituti scolastici.

(Foto facebook)

