Bari, presidi permanenti per Gaza: dai consiglieri di maggioranza agli studenti

Le iniziative

Pubblicato da: redazione | Gio, 2 Ottobre 2025 - 08:45
  • 26 sec
Il presidio dei consiglieri di maggioranza in Consiglio comunale è andato avanti tutta la notte nell’aula Dalfino, occupata per manifestare solidarietà alla Flotilla e a Gaza.

Ieri sera è iniziato anche un presidio degli studenti in strada. “Come organizzazioni studentesche in presidio – scrivono in una nota zona Franka, Uds e Udu – in corso Vittorio Emanuele a seguito dell’arresto illegale, avvenuto in acque internazionali, della Global SUMUD Flotilla da parte di Israele.
Il blocco navale israeliano su Gaza è completamente illegale secondo il diritto internazionale. Ci riuniamo in presidio a sostegno dellə attivistə della Global SUMUD Flotilla, una missione umanitaria volta a rompere l’assedio illegale e portare aiuti umanitari. Denunciamo fortemente la complicità del nostro governo nei confronti di Israele nel non riconoscere la natura illegale di questo atto.
Vogliamo sanzioni, l’interruzione dei rapporti diplomatici e la libertà dellə attivistə della Flotilla.
Siamo mobilitati in via permanente in scuole e università della città, luoghi fulcro della vita civile. Invitiamo tutte e tutti alla mobilitazione in vista dello sciopero generale del 3 ottobre”

 

