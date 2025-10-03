Bari, ancora violenze e aggressioni sui treni: aggredita una donna capotreno

Ancora violenze e aggressioni sulle linee ferroviarie baresi ai danni di una donna Capotreno. È accaduto ieri, anche stavolta, su un treno della Ferrotranviaria partito da Bari verso Andria intorno alle 7.45.

A Bitonto (Santi Medici) un nordafricano ha violentemente aggredito, spintonandola e facendola cadere a terra, una Capotreno donna durante i controlli sui biglietti. Il treno è stato bloccato per un’ora e sono intervenute le forze dell’ ordine e un’ambulanza per prestare le cure alla Capotreno, rimasta ferita. “Denunziamo da tempo le violenze e le aggressioni, soprattutto alle donne baresi, poste in essere da parte di nordafricani spesso irregolari – commenta Giuseppe Carrieri/Commissario Metropolitano Lega Bari – E denunciamo da mesi, le interruzioni delle linee ferroviarie per questi episodi e per l’occupazione dei binari da parte dei residenti del Cara.

Rinnoviamo, ancora una volta al Prefetto e alle Autorità Giudiziarie, l’accorato invito alla più rigida applicazione delle norme esistenti e alla tolleranza zero rispetto alle violenze sulle donne. E rinnoviamo la richiesta di predisporre periodici controlli di polizia sui treni; in particolare della Ferrotranviaria.”