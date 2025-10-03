VENERDì, 03 OTTOBRE 2025
Morte Fabiana Chiarappa, chiuse indagini sul prete

E' indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Ottobre 2025 - 17:24
Foto Facebook
  • 25 sec
villaggiodelgusto.com

La Procura di Bari ha chiuso le indagini a carico di don Nicola D’Onghia, 54 anni, sacerdote di Noci, indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione alla morte di Fabiana Chiarappa, 32enne motociclista e soccorritrice del 118, deceduta la sera del 2 aprile scorso sulla statale 172 tra Turi e Putignano.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il sacerdote era alla guida della sua Fiat Bravo a una velocità non adeguata e avrebbe avuto lo sguardo distratto dal cellulare pochi istanti prima dell’impatto. Dopo l’incidente, don D’Onghia non avrebbe prestato soccorso, fermandosi invece per circa 45 minuti in una stazione di servizio a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia, prima di rientrare a casa. Ai magistrati ha riferito di aver creduto di aver colpito un sasso, avvertendo solo un rumore proveniente dal pianale dell’auto. Il prete, assistito dagli avvocati Federico Straziota e Vita Mansueto, è sottoposto all’obbligo di dimora a Noci. Nei giorni immediatamente successivi all’incidente era stato arrestato e posto ai domiciliari.

Foto Facebook

