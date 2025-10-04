SABATO, 04 OTTOBRE 2025
Un italiano su quattro viaggia in bassa stagione: esperienze meno care e meno affollate

Secondo la ricerca Travel Trends 2025

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Ottobre 2025 - 14:28
aeroporto bari
  • 16 sec
villaggiodelgusto.com

Secondo la ricerca Travel Trends 2025 di Booking.com, più di 1 viaggiatore italiano su 4 (27%) dichiara che, con un budget più ridotto rispetto al 2024, la soluzione è viaggiare in periodi di bassa stagione.

A scegliere questa opzione sono soprattutto i Boomer (56%), chi viaggia in famiglia (36%) e chi preferisce soggiorni più lunghi (45%). Un cambio di passo che racconta non solo nuove abitudini di spesa, ma anche il desiderio di vivere esperienze di viaggio più autentiche e meno affollate. E i dati delle ricerche su Booking.com confermano l’interesse concreto: tra marzo e luglio 2025, gli italiani hanno puntato in particolare su destinazioni che spaziano dal lungo raggio, alle mete europee fino alle città italiane. Tutte in crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nella Top 10 delle destinazioni più ricercate per soggiorni tra il 1° ottobre e il 27 dicembre 2025 ci sono Sharm el Sheik, New York, Parigi, Roma, Londra, Dubai, Barcellona, Palermo,, Tokyo e Napoli.

