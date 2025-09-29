L’autunno alza la voce, è in arrivo un’ondata di freddo fuori stagione

Il mese di settembre si chiuderà con una pausa dal maltempo e con temperature nel complesso normali per il periodo: lunedì 29 e martedì 30 settembre saranno infatti giornate meteorologicamente tranquille, con piogge quasi del tutto assenti e temperature che si aggireranno attorno alle medie stagionali. Ottobre però, scrive il team Giuliacci, potrebbe presentarsi con un clamoroso colpo di scena: il primo assaggio di freddo vero! Le proiezioni odierne dei modelli previsionali confermano infatti la possibilità che mercoledì 1 ottobre, provenienti dai Balcani, irrompano delle correnti di aria fredda destinate a propagarsi velocemente a tutta la Penisola. Cosa succederà quindi nei primi giorni di ottobre?

L’inizio del mese, in tutta Italia, chiarisce ancora il team Giuliacci, sarà caratterizzato da un brusco crollo delle temperature, che scenderanno ovunque al di sotto della norma, in alcuni casi anche di 7-8 gradi, posizionandosi su valori tipici del mese di novembre. Il freddo, insolito per il periodo, sarà anche accompagnato da diffuso maltempo, che mercoledì 1 ottobre coinvolgerà gran parte d’Italia, per poi interessare, tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, soprattutto il Sud e le regioni centrali adriatiche. Assieme alle piogge, è possibile alla la prima neve sulle zone appenniniche, sebbene solo sulle vette più alte, in generale oltre 1600-1800 metri. Insomma, pare proprio che sia in arrivo un assaggio di “quasi inverno”!