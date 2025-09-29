LUNEDì, 29 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,080 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,080 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

L’autunno alza la voce, è in arrivo un’ondata di freddo fuori stagione

Team Giuliacci: "Maltempo diffuso, temperature di alcuni gradi sotto la norma e anche possibili nevicate"

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Settembre 2025 - 15:50
freepik
  • 46 sec
villaggiodelgusto.com

Il mese di settembre si chiuderà con una pausa dal maltempo e con temperature nel complesso normali per il periodo: lunedì 29 e martedì 30 settembre saranno infatti giornate meteorologicamente tranquille, con piogge quasi del tutto assenti e temperature che si aggireranno attorno alle medie stagionali. Ottobre però, scrive il team Giuliacci, potrebbe presentarsi con un clamoroso colpo di scena: il primo assaggio di freddo vero! Le proiezioni odierne dei modelli previsionali confermano infatti la possibilità che mercoledì 1 ottobre, provenienti dai Balcani, irrompano delle correnti di aria fredda destinate a propagarsi velocemente a tutta la Penisola. Cosa succederà quindi nei primi giorni di ottobre?

L’inizio del mese, in tutta Italia, chiarisce ancora il team Giuliacci, sarà caratterizzato da un brusco crollo delle temperature, che scenderanno ovunque al di sotto della norma, in alcuni casi anche di 7-8 gradi, posizionandosi su valori tipici del mese di novembre. Il freddo, insolito per il periodo, sarà anche accompagnato da diffuso maltempo, che mercoledì 1 ottobre coinvolgerà gran parte d’Italia, per poi interessare, tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, soprattutto il Sud e le regioni centrali adriatiche. Assieme alle piogge, è possibile alla la prima neve sulle zone appenniniche, sebbene solo sulle vette più alte, in generale oltre 1600-1800 metri. Insomma, pare proprio che sia in arrivo un assaggio di “quasi inverno”!

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Volpe è il nuovo direttore della...

A partire dal 3 novembre il dott. Alessandro Vito Volpe, già...
- 29 Settembre 2025
Dalla città

Bari, nuovo bando per contributo alloggiativo:...

È in pubblicazione sull’Albo pretorio la determina a firma della dirigente...
- 29 Settembre 2025
Dalla città , Turismo

Bari, città sempre più turistica: numeri...

Bari conferma il suo ruolo di protagonista tra le destinazioni turistiche...
- 29 Settembre 2025
Eventi

“Operazione Felicità”: al via seconda edizione...

Domani alle ore 12:00, presso la Sala del Consiglio Direttivo dell’Automobile...
- 29 Settembre 2025