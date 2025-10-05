Decaro in Fiera a Bari: “Sfiderò Lobuono? Sono contento”. E cita il coraggio Flotilla

“Se il nome è quello che ho letto sui giornali, sono contento anche per la Puglia”. Così Antonio Decaro commenta l’indicazione ormai prossima all’ufficialità da parte del centrodestra, di candidare a presidente per le Regionali di novembre in Puglia Luigi Lobuono, imprenditore Barese ed ex presidente della Fiera del Levante. “Luigi – ha proseguito Decaro – è una bella persona, è un galantuomo. Ho avuto modo di conoscerlo negli anni in cui è stato presidente della Fiera del Levante e credo che lo conoscano anche i pugliesi per essere una persona perbene”.

“Il coraggio e l’umanità che ho visto in quelle donne e quegli uomini che sono saliti su quelle piccole barche, ha dato coraggio a me”, dice invece in riferimento agli attivisti della Flotilla che hanno tentato di rompere il blocco di Israele su Gaza, il candidato presidente della Regione Puglia del centrosinistra, Antonio Decaro ha aperto a Bari la giornata dedicata alla scrittura del programma con i cittadini che è in corso alla Fiera del Levante.

“Ho iniziato questo viaggio un mese fa a Bisceglie avendo paura. Mi sono vergognato di aver avuto paura perché questo viaggio non ha nulla a che fare con il viaggio di quelle persone che hanno rischiato la loro vita per il bene e l’amore per la giustizia e per la pace – ha detto – Oggi inizia il viaggio con tutte queste persone che sono venute qui per scrivere il programma che poi porteremo insieme ai cittadini, insieme ai candidati nelle diverse province ed è un viaggio che però ci porta ad osare perché non si raggiungono i risultati, non ci sono conquiste se non si ha la capacità di osare”.

“A Bisceglie quel giorno – ha continuato Decaro riferendosi alle giornate e ore difficili che hanno preceduto l’annuncio della sua candidatura qualche settimana fa a Bisceglie – avevo lo stato d’animo di un uomo smarrito. Quel giorno ho capito che il mio posto era lì. Abbiamo il dovere di continuare questo straordinario percorso iniziato 20 anni fa e che merita di andare avanti”. Poi riferendosi alle polemiche legate al veto imposto sulla candidatura a consigliere del governatore Michele Emiliano, che hanno preceduto l’ufficializzazione della sua candidatura e che sono proseguite anche nelle settimane successive ha detto: “A Bisceglie avevo fatto una promessa: non avrei mai più fatto polemica e di mettere da parte i litigi.

Quella promessa ho provato a mantenerla”.