Bari sempre più “sharing”: tra bici elettriche, monopattini e auto in condivisione

A Bari, come in molte altre città italiane, la mobilità condivisa sta entrando stabilmente nelle abitudini quotidiane dei cittadini. Secondo il 9° Rapporto nazionale sulla sharing mobility, presentato in occasione della Conferenza Nazionale della Sharing Mobility, nel 2024 gli italiani hanno effettuato oltre 50 milioni di noleggi, con una stima di 60 milioni nel 2025, e la flotta condivisa è ormai per il 95% a zero emissioni.

La città di Bari, pur non raggiungendo i numeri di Roma o Milano, mostra segnali interessanti. Nella classifica nazionale dei servizi di sharing mobility, la flotta di scooter sharing della città conta circa 150 veicoli, mentre quella dei car sharing station-based e free-floating è in linea con la media dei capoluoghi medio-piccoli, confermando un’offerta ridotta ma crescente interesse verso alternative sostenibili all’auto privata.

Il Rapporto evidenzia però un problema generale: mentre la domanda cresce, l’offerta cala. Tra il 2022 e il 2024 il numero di veicoli disponibili in sharing è sceso del 15% a livello nazionale, con la riduzione più evidente nei capoluoghi medio-piccoli, che hanno perso servizi o addirittura operatori. La tendenza porta a una concentrazione sempre maggiore dei servizi nelle grandi città, con Roma e Milano che da sole rappresentano oltre il 50% dei noleggi totali.

A Bari, la mobilità condivisa si concentra soprattutto su bikesharing e monopattini, dove il trend è misto: il bikesharing free-floating continua a crescere, toccando oltre 12 milioni di noleggi a livello nazionale nel 2024, mentre i monopattini hanno registrato una stabilizzazione appena sotto i 25 milioni di noleggi, con una flotta cittadina di circa 42.000 veicoli a livello nazionale.

L’offerta di car sharing, storicamente il primo servizio di sharing mobility in Italia, è invece in calo, penalizzata dagli alti costi per gli operatori e dalla concorrenza della micromobilità. Nel 2025, per esempio, Enjoy ha ridotto in maniera significativa il numero dei veicoli in servizio. Tuttavia, la flotta complessiva sta diventando più sostenibile: nel 2024 le auto ibride rappresentano il 38%, superando quelle completamente elettriche (34,8%), e la crescita dei veicoli elettrici è stata del 18%.

Nonostante le criticità, Bari può comunque puntare a nuovi modelli di mobilità integrata: l’intermodalità con il trasporto pubblico, incentivi economici alla domanda e supporto agli operatori privati possono favorire la diffusione di una sharing mobility più capillare e inclusiva, evitando che l’uso dell’auto privata continui a crescere in modo incontrollato (oltre 40 milioni di veicoli nel 2024, 701 ogni mille abitanti).

Il Ministro Gilberto Pichetto Fratin sottolinea l’importanza strategica di questo settore: “La sharing mobility è una leva fondamentale per costruire città più sostenibili e connesse, integrando mezzi condivisi e trasporto pubblico. È ormai parte integrante della vita quotidiana dei cittadini e della pianificazione urbana”.

Bari, quindi, pur tra luci e ombre, si inserisce in un contesto nazionale in evoluzione, dove la mobilità condivisa non è più un fenomeno marginale, ma un’opportunità concreta per migliorare la qualità della vita, ridurre l’inquinamento e sperimentare nuove forme di spostamento sostenibile in città.