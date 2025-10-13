Dai parcheggiatori abusivi allo spaccio, emessi otto Daspo a Bari e provincia

Otto divieti di accesso alle aree urbane sono stati emessi dalla Questura di Bari negli ultimi giorni nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio. I provvedimenti mirano a contrastare degrado e illegalità nelle principali piazze cittadine e nei luoghi di maggiore aggregazione.

Tre Daspo hanno riguardato cittadini extracomunitari sorpresi a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatori davanti al Molo San Nicola. Un altro provvedimento è stato notificato a uno straniero colto in flagranza mentre spacciava droga in piazza Cesare Battisti, nei pressi dell’Università. Stessa misura per un uomo ritenuto responsabile di lesioni personali ai danni di un avventore di un bar vicino alla stazione ferroviaria Bari Nord.

In provincia, a Gioia del Colle, tre cittadini stranieri sono stati colpiti dal Daspo urbano dopo aver aggredito un cliente di un bar per futili motivi. L’iniziativa si inserisce nel piano di prevenzione e sicurezza disposto dal Questore di Bari, che punta a tutelare il decoro urbano, la vivibilità degli spazi pubblici e il rispetto delle regole.

Foto repertorio