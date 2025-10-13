LUNEDì, 13 OTTOBRE 2025
Spaccio di droga ed estorsione: in corso blitz a Modugno, Noicattaro, Rutigliano e Lecce

I carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 persone

Pubblicato da: redazione | Lun, 13 Ottobre 2025 - 07:36
Carabinieri Bari
Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Modugno che, a conclusione di attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 persone, ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, per alcuni di loro, anche di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

