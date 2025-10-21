Meteo: da metà settimana tornano le temperature miti anche superiori alle medie

Prepariamoci alle “montagne russe” con le temperature dei prossimi giorni. All’inizio della settimana ci attendono valori termici in discesa ma già da giovedì le cose cambieranno. Lo assicura il team Giuliacci. In queste ore l’Italia è letteralmente divisa in due: le regioni settentrionali e centrali stanno godendo di temperature gradevoli e stabilità mentre al Sud e sulle due Isole Maggiori stanno affrontando gli effetti dell’autunno, nuvole, piogge e temperature più fresche.

L’arrivo di una nuova perturbazione Già sul finire del fine settimana si sentirà l’arrivo di una perturbazione che colpirà prima il Nord-Ovest e successivamente anche le regioni meridionali. Come conseguenza avremo un abbassamento delle temperature. Nella giornata di ieri 20 ottobre il Nord Italia verrà interessato da pioggia e temporali: attenzione alla persistenza dei fenomeni in Liguria dove sono attesi accumuli di 100 mm in poche ore. Nella giornata di martedì 21 ottobre il maltempo si sposterà sul Nord-Est e sul Centro. Sulle regioni meridionali avremo un aumento delle temperature grazie a venti dai quadranti meridionali ma da mercoledì la situazione cambierà perché giungerà anche qui la perturbazione.

Il ritorno dell’alta pressione Con questa fase, precisa il team Giuliacci, si può pensare che l’autunno sia finalmente arrivato ma, secondo le ultime previsione, sembra che nella parte finale del mese assisteremo ad un ritorno dell’alta pressione con temperature sopra delle medie. Questi sono tutti segnali che confermano un generale riscaldamento. Da giovedì 23 e venerdì 24 ottobre sulle due Isole Maggiori, su alcuni tratti del Sud e del Centro avremo temperature che potranno sfiorare anche i 30°C.