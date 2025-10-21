Nuova ondata di maltempo, prevista allerta gialla in Puglia

Nuova ondata di maltempo sulla Puglia. È quanto previsto dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla su tutta la Regione. In particolare, nella giornata di oggi (a partire dalle 13) e per le successive 11 ore sono in arrivo Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
Il bollettino della Protezione Civile
