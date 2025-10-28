MARTEDì, 28 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,695 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,695 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

A fuoco auto nel Barese: intervento nella notte

Indagano i carabinieri

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Ottobre 2025 - 07:50
IMG-20251028-WA0006
  • 29 sec
villaggiodelgusto.com

Incendio nella notte di un’autovettura nel comune di Rutigliano. L’auto in questione era in sosta sotto un portico di un condominio ed è andata in fiamme intorno alle ore 3 di stanotte. Una squadra di vigili del fuoco ha circoscritto immediatamente il rogo che ha creato solo pochi danni al vicino edificio. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Brt a Bari, si allarga il...

Si allarga la protesta contro il Brt e ai commercianti e...
- 28 Ottobre 2025
Cronaca

Maxi sequestro di prodotti non conformi...

Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare le irregolarità nel settore...
- 28 Ottobre 2025
Cronaca

A fuoco auto nel Barese: intervento...

Incendio nella notte di un'autovettura nel comune di Rutigliano. L'auto in...
- 28 Ottobre 2025
Primo Piano

Bari continua a piacere: scelta dai...

Il Ponte dei Santi è una delle occasioni più gettonate per...
- 28 Ottobre 2025