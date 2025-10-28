A fuoco auto nel Barese: intervento nella notte

Incendio nella notte di un’autovettura nel comune di Rutigliano. L’auto in questione era in sosta sotto un portico di un condominio ed è andata in fiamme intorno alle ore 3 di stanotte. Una squadra di vigili del fuoco ha circoscritto immediatamente il rogo che ha creato solo pochi danni al vicino edificio. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.