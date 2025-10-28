Maxi sequestro di prodotti non conformi per gli alimenti: multe da 20mila euro nel Barese

Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare le irregolarità nel settore alimentare, i Carabinieri del N.A.S. di Bari hanno eseguito una verifica igienico-sanitaria presso una rivendita all’ingrosso di M.O.C.A. (materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con alimenti e bevande) della provincia.

Durante la verifica, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo – ai fini della confisca – circa 400 mila articoli tra piatti monouso, pellicole e buste in plastica, risultati privi di etichettatura, della dichiarazione di conformità e degli elementi minimi riferibili alla tracciabilità previsti dalla normativa.

In relazione alle violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 20 mila euro ed il titolare dell’azienda è stato segnalato alle competenti autorità sanitaria ed amministrativa.

Oltre a costituire un pericolo per la salute pubblica, se immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 200 mila euro.

Solo nell’ultimo anno, nell’ambito di analoghe attività ispettive, i Carabinieri del NAS di Bari hanno sequestrato circa 11 milioni di materiali per alimenti, per un valore commerciale complessivo di circa 5 milioni di euro ed elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 200 mila euro.