MARTEDì, 28 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,695 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,695 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Maxi sequestro di prodotti non conformi per gli alimenti: multe da 20mila euro nel Barese

Oltre 400mila articoli, denunciato titolare di un'azienda

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Ottobre 2025 - 09:49
image002
  • 34 sec
villaggiodelgusto.com

Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare le irregolarità nel settore alimentare, i Carabinieri del N.A.S. di Bari hanno eseguito una verifica igienico-sanitaria presso una rivendita all’ingrosso di M.O.C.A. (materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con alimenti e bevande) della provincia.

Durante la verifica, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo – ai fini della confisca – circa 400 mila articoli tra piatti monouso, pellicole e buste in  plastica, risultati privi di etichettatura, della dichiarazione di conformità e degli elementi minimi riferibili alla tracciabilità previsti dalla normativa.

In relazione alle violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 20 mila euro ed il titolare dell’azienda è stato segnalato alle competenti autorità sanitaria ed amministrativa.

Oltre a costituire un pericolo per la salute pubblica, se immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 200 mila euro.

Solo nell’ultimo anno, nell’ambito di analoghe attività ispettive, i Carabinieri del NAS di Bari hanno sequestrato circa 11 milioni di materiali per alimentiper un valore commerciale complessivo di circa 5 milioni di euro ed elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 200 mila euro.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Brt a Bari, si allarga il...

Si allarga la protesta contro il Brt e ai commercianti e...
- 28 Ottobre 2025
Cronaca

Maxi sequestro di prodotti non conformi...

Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare le irregolarità nel settore...
- 28 Ottobre 2025
Cronaca

A fuoco auto nel Barese: intervento...

Incendio nella notte di un'autovettura nel comune di Rutigliano. L'auto in...
- 28 Ottobre 2025
Primo Piano

Bari continua a piacere: scelta dai...

Il Ponte dei Santi è una delle occasioni più gettonate per...
- 28 Ottobre 2025