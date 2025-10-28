Bari, la Pinacoteca apre le porte ai più fragili: visite e laboratori gratuiti tutto l’anno

La giunta comunale di Bari, su proposta dell’assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili, ha approvato oggi lo schema di protocollo d’intesa con la Città metropolitana di Bari per la promozione di visite guidate gratuite presso la Pinacoteca provinciale “Corrado Giaquinto”, rivolte agli utenti del welfare cittadino.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di valorizzare la cultura come strumento di benessere e inclusione, riconoscendo l’importanza dei percorsi educativi e artistici per la crescita personale e il miglioramento della qualità della vita, in particolare di minori, anziani e persone fragili o in condizioni di vulnerabilità sociale. Attraverso questo accordo, Comune e Città metropolitana intendono ampliare l’accesso agli spazi culturali della città, offrendo occasioni di incontro e socialità, ma anche di prevenzione del disagio e di rafforzamento delle relazioni comunitarie.

Il protocollo, della durata di un anno a partire dalla sottoscrizione, prevede visite guidate mensili, laboratori tematici ed esperienziali, percorsi intergenerazionali e iniziative speciali in occasione di mostre temporanee. Le attività saranno rivolte agli utenti dei Centri servizi per le Famiglie, Centri per anziani, Centri ludici per la prima infanzia e Centri diurni socio-educativi attivi sul territorio comunale. In base all’accordo, il Comune di Bari si farà carico di coordinare i gruppi di partecipanti, promuovere l’iniziativa tra i servizi del welfare e facilitare il trasporto dei beneficiari. La Città metropolitana, custode del patrimonio artistico custodito nella Pinacoteca, garantirà l’accesso gratuito, la presenza di guide e operatori museali e collaborerà con il Comune per valutare eventuali ampliamenti del progetto in base all’interesse e alla partecipazione del pubblico.

Foto repertorio