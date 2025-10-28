Bari si prepara alle elezioni regionali, domani la nomina degli scrutatori in seduta pubblica

La ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici rende noto che domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 12.00, presso i locali dell’ufficio elettorale in corso Vittorio Veneto n. 2-4 (angolo largo Fraccacreta 1), la Commissione elettorale del Comune di Bari procederà alla nomina degli scrutatori di seggio elettorale per le elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre.

La Commissione elettorale è composta dalla presidente Giovanna Iacovone, vicesindaca, dai componenti effettivi, consiglieri comunali Silvia Russo Frattasi, Nicoletta Milone e Giuseppe Neviera, e dai componenti supplenti, consiglieri comunali Victor Laforgia, Francesca Bottalico e Laura De Marzo.

La nomina si svolgerà in seduta pubblica tramite estrazione e avverrà attraverso il calcolo di un algoritmo elaborato dalla software house del Comune di Bari.

Sulla base di quanto deliberato dalla Commissione Elettorale comunale, e in considerazione del numero di scrutatori previsti nella composizione dell’ufficio elettorale di sezione ordinaria (pari a quattro), le modalità di sorteggio sono le seguenti:

· fino all’80% degli scrutatori sarà estratto tra coloro iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari che entro il 20 ottobre hanno inviato, nel rispetto delle modalità richieste, la propria disponibilità a ricoprire il ruolo. Nella comunicazione è stato anche possibile dichiarare di essere iscritto al Centro per l’Impiego di Bari (perché disoccupato o inoccupato) e/o di essere iscritto all’ufficio per il collocamento mirato di Bari (perché appartenente alle categorie protette) e tali requisiti facoltativi costituiranno un titolo di preferenza nella nomina ad assumere la funzione di scrutatore

· la restante parte degli scrutatori (minimo il 20%) sarà estratta tra coloro iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari, indipendentemente dall’invio della disponibilità di cui al punto precedente

Inoltre, saranno esclusi dal sorteggio gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Bari che alla data della consultazione abbiano compiuto il 75° anno di età; saranno inclusi, quindi, gli iscritti all’albo degli scrutatori nati dal 24 novembre 1950, incluso, in poi.

Nel sorteggio, infine, sarà garantito il rispetto della parità di genere, ovvero un numero uguale di componenti di sesso femminile e maschile per ogni ufficio di sezione e rispettato il criterio di distanza, cioè quello secondo cui i componenti di ogni ufficio di sezione sono sorteggiati nel rispettivo Municipio di residenza, nei limiti del numero delle nomine da effettuare per ogni seggio elettorale.