Guida in stato di ebbrezza, due denunciati nella Bat

Complessivamente, i militari hanno eseguito 15 perquisizioni personali e veicolari, controllato 140 persone e 60 veicoli e ritirato 5 patenti ad automobilisti indisciplinati.

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Ottobre 2025 - 09:44
Nel corso degli ultimi due fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Trani, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, hanno intensificato le verifiche finalizzate alla prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, in particolare quelle connesse alla guida sotto l’influenza dell’alcol e all’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’attività, condotta nei Comuni di Trani e Bisceglie, ha consentito di ottenere risultati significativi. Infatti, due persone sono state denunciate in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol mentre ulteriori due sanzionate amministrativamente.

Inoltre, cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, con il conseguente sequestro di circa 5 grammi di “hashish”.

Complessivamente, i militari hanno eseguito 15 perquisizioni personali e veicolari, controllato 140 persone e 60 veicoli e ritirato 5 patenti ad automobilisti indisciplinati.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta ai controlli presso esercizi commerciali per verificare il rispetto della normativa sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Tali servizi rientrano nel più ampio dispositivo di prevenzione e sicurezza stradale predisposto dal Comando Provinciale, volto a sensibilizzare soprattutto i più giovani sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida e di rispettare le regole del Codice della Strada.

Le attività di controllo continueranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio della provincia.

