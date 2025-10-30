Da Bari a Montecitorio, Ivan Giuliani tra le “Eccellenze italiane” per la promozione del Made in Italy

Un barese a Montecitorio per raccontare la Puglia che cresce, che comunica e che sa farsi amare nel mondo. Martedì 28 ottobre, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio “Eccellenza Italiana per la promozione del Made in Italy”, ideato da Giusi Malcangi, presidente di Italian Producers – Produttori Italiani. Il riconoscimento, assegnato alla presenza di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore, premia quelle realtà e personalità che, con creatività e impegno, diffondono nel mondo la qualità, la cultura e l’ingegno del nostro Paese.

Tra i premiati di quest’anno c’è anche Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com, per il suo lavoro nella promozione turistica del territorio barese e per le iniziative di comunicazione internazionale che hanno portato, per la prima volta, i simboli di Bari sui maxi schermi di Times Square, nel cuore di New York. Un riconoscimento che mette in luce la capacità del progetto di raccontare la città e la Puglia con uno stile autentico e contemporaneo, trasformando un’idea digitale in un vero e proprio ponte narrativo tra Bari e il mondo.

Attraverso il portale, i social network e numerose collaborazioni, BariExperience.com ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto, con circa 840.000 accessi da 168 Paesi e oltre 19 milioni di apparizioni sui motori di ricerca internazionali. Numeri che testimoniano un successo costruito passo dopo passo, con passione e visione, fino a fare del sito un punto di riferimento per chi desidera scoprire Bari e la sua provincia già da lontano.

“Ricevere questo prestigioso riconoscimento in un luogo così simbolico come la Camera dei Deputati è per me motivo di grande orgoglio” – ha dichiarato Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com e membro del Gruppo Giovani di Confcommercio Bari-Bat. “Lo considero il coronamento di un impegno concreto nella valorizzazione della mia città e della Puglia, affinché diventino sempre più attrattive e riconoscibili nel mondo. Ringrazio la presidente Giusi Malcangi per aver acceso i riflettori su questo progetto e sull’impatto positivo che può generare, dimostrando come la passione, se unita al coraggio, possa diventare patrimonio condiviso e motore di crescita per il territorio e le sue imprese.”

Un plauso è arrivato anche dal Comune di Bari, attraverso le parole della consigliera comunale Angela Perna, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento: “È con grande piacere che rivolgo le mie congratulazioni a Ivan Giuliani per questo importante riconoscimento. Il suo lavoro con BariExperience.com è un esempio virtuoso di come la creatività e la dedizione possano tradursi in risultati straordinari. Ha saputo raccontare la nostra città con passione e intelligenza, mostrando la bellezza, la storia e la cultura di Bari con uno sguardo nuovo e coinvolgente. Questo premio rappresenta un orgoglio per tutta la comunità barese.” La consigliera ha infine aggiunto: “Giovani eccellenti come Ivan Giuliani sono una risorsa preziosa per il territorio. Noi rappresentanti istituzionali abbiamo il dovere di sostenerli e valorizzarli, perché il loro entusiasmo e la loro visione sono linfa vitale per il futuro della nostra città e dell’intera Puglia.”