Bari, zucche in festa al mercato contadino di Campagna Amica

L’atmosfera di Halloween arriva in anticipo a Bari, con zucche pronte a trasformare il mercato contadino di Campagna Amica in un vero e proprio pumpkin patch. Domani, giovedì 30 ottobre﻿, a partire dalle 10 del mattino in Via Bernardini, Coldiretti Puglia invita grandi e piccini a scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio, passando per l’arte di decorare la casa con questo versatile ortaggio.

L’iniziativa offre un’occasione speciale per conoscere meglio la zucca, ingrediente protagonista di ricette tradizionali e moderne, e simbolo della notte delle streghe che dal Nord America si è diffusa anche in Europa. I cuochi contadini saranno presenti per svelare trucchi e consigli su come cucinare al meglio la zucca e proporranno assaggi delle loro preparazioni, dalle zuppe alle pietanze più creative.

Durante l’evento sarà anche possibile approfondire l’andamento della produzione regionale, la qualità dei frutti e i segreti per realizzare la perfetta zucca di Halloween. Un momento pensato per unire cultura gastronomica, tradizione agricola e divertimento, trasformando il mercato in un luogo di scoperta, gusto e creatività per tutta la famiglia.