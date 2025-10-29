MERCOLEDì, 29 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,732 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,732 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, zucche in festa al mercato contadino di Campagna Amica

Degustazioni, intagli e consigli per cucinare al meglio la regina dell’inverno

Pubblicato da: redazione | Mer, 29 Ottobre 2025 - 17:26
freepik
  • 31 sec
villaggiodelgusto.com

L’atmosfera di Halloween arriva in anticipo a Bari, con zucche pronte a trasformare il mercato contadino di Campagna Amica in un vero e proprio pumpkin patch. Domani, giovedì 30 ottobre﻿, a partire dalle 10 del mattino in Via Bernardini, Coldiretti Puglia invita grandi e piccini a scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio, passando per l’arte di decorare la casa con questo versatile ortaggio.

L’iniziativa offre un’occasione speciale per conoscere meglio la zucca, ingrediente protagonista di ricette tradizionali e moderne, e simbolo della notte delle streghe che dal Nord America si è diffusa anche in Europa. I cuochi contadini saranno presenti per svelare trucchi e consigli su come cucinare al meglio la zucca e proporranno assaggi delle loro preparazioni, dalle zuppe alle pietanze più creative.

Durante l’evento sarà anche possibile approfondire l’andamento della produzione regionale, la qualità dei frutti e i segreti per realizzare la perfetta zucca di Halloween. Un momento pensato per unire cultura gastronomica, tradizione agricola e divertimento, trasformando il mercato in un luogo di scoperta, gusto e creatività per tutta la famiglia.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Nuova allerta in rete nazionale per...

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe via sms...
- 29 Ottobre 2025
Dalla città

Bari, Leccese incontra gli studenti del...

Un nuovo passo avanti per l’Istituto "Marconi-Hack" di Bari: quest'oggi gli...
- 29 Ottobre 2025
Attualità

Bari, zucche in festa al mercato...

L’atmosfera di Halloween arriva in anticipo a Bari, con zucche pronte...
- 29 Ottobre 2025
Dalla città

Notte di Halloween a Bari: l’Amtab...

Paura sì, ma solo per scherzo. In vista della notte di...
- 29 Ottobre 2025