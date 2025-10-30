Puglia protagonista sul grande schermo, Mel Gibson sceglie Torre Guaceto

La Puglia torna protagonista sul grande schermo. La Riserva naturale di Torre Guaceto sarà infatti uno dei set principali del nuovo film diretto da Mel Gibson, “The Resurrection of the Christ” (La Resurrezione di Cristo), attesissimo sequel del celebre La Passione di Cristo del 2004. Il primo ciak è previsto per la primavera 2026, con un cast internazionale di altissimo livello.

L’uscita della prima parte del film è fissata per il 26 marzo 2027, mentre la seconda arriverà nelle sale il 6 maggio dello stesso anno. Un’occasione straordinaria per la Puglia e per il territorio di Carovigno, che potrà mostrare le proprie bellezze naturali al mondo intero. Nella zona individuata come location saranno coinvolte maestranze locali altamente qualificate per ricostruire con precisione scenografie e ambientazioni, tra cui un villaggio di pescatori e imbarcazioni d’epoca, pensati per immergere lo spettatore nell’atmosfera dell’epoca evangelica.

Nella mattinata del 29 ottobre 2025, si è tenuto un incontro in Prefettura a Brindisi presieduto dal prefetto Luigi Carnevale, su richiesta della Panorama Films srl, società di produzione tra le più affermate nel panorama cine-televisivo italiano, per pianificare le attività e garantire il corretto svolgimento delle riprese. Alla riunione hanno partecipato il direttore e il presidente del Consorzio di Torre Guaceto, i rappresentanti delle forze dell’ordine, il vicesindaco di Brindisi, l’assessore Monna del Comune di Carovigno, insieme ai delegati della Provincia, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e ai manager e produttori della casa cinematografica.

Foto Facebook Rocky Malatesta