MERCOLEDì, 05 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,887 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,887 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

“Carta Dedicata a te”: a Bari è possibile il ritiro da domani

I dettagli per prendere appuntamento

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Novembre 2025 - 14:47
poste
  • 27 sec

Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novembre.

Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario recarsi presso gli uffici postali per attivare una nuova carta. Chi dovrà ritirare la nuova carta potrà recarsi in uno dei 107 uffici postali della provincia di Bari presentando un documento di identità valido e il codice fiscale. Il ritiro potrà essere pianificato prenotando il turno in ufficio postale da app o dai canali aziendali dedicati, selezionando il servizio “altro”, l’ufficio postale, la data e l’orario dell’appuntamento.

Negli uffici postali a doppio turno è consigliabile presentarsi nella fascia oraria 14.30 – 17, mentre negli uffici postali mono turno la fascia oraria consigliata è 11 – 13; in entrambi i casi è preferibile evitare la giornata di lunedì. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio, si ricorda che il ritiro della carta è riservato esclusivamente a coloro che abbiano già ricevuto comunicazione ufficiale dal proprio comune.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

“Carta Dedicata a te”: a Bari...

Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata...
- 5 Novembre 2025
Cronaca

Bari, estorsione a commerciante: condannati due...

Il tribunale di Bari, seconda sezione penale presieduta da Marco Guida,...
- 5 Novembre 2025
Primo Piano

Mafia e politica nel Barese, 25...

Un accordo illecito da 25 euro per ogni voto garantito, con...
- 5 Novembre 2025
Dalla città

Sviluppo Sostenibile, alla città di Bari...

Un importante riconoscimento nazionale per la città di Bari, che ha...
- 5 Novembre 2025