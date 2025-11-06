Monopoli, dopo cinque anni rientra nella casa occupata abusivamente

Per cinque anni ha provato a riprendere possesso del suo appartamento occupato abusivamente: nel mese di novembre, dopo tanti tentativi falliti, è riuscita a rientrarci. È la storia a lieto fine che arriva da Monopoli grazie al supporto della rete Cab Tutela del territorio intervenuta per mettere fine a una vicenda che si trascinava da tempo senza vedere vie d’uscita.

Il caso ha portato alla luce un meccanismo che, di fatto, consente anche a chi non possiede alcun titolo di proprietà o contratto di locazione di attivare regolarmente utenze di luce e gas. Le principali società del settore, come Edison ed Enel, permettono infatti di aprire un contratto con una semplice chiamata telefonica o un’autocertificazione, senza alcuna verifica effettiva della titolarità dell’immobile. Un “bug” burocratico che negli anni ha finito per favorire gli occupanti abusivi, rendendo estremamente difficile l’azione dei legittimi proprietari. Finché le utenze restano attive, infatti, gli ufficiali giudiziari non possono procedere allo sgombero: l’immobile, di fatto, risulta abitato a pieno titolo.

Nel caso di Monopoli, la situazione è cambiata solo quando, grazie all’intervento di Cab Tutela è stato possibile disattivare le forniture intestate agli occupanti. In pochi giorni così, gli abusivi, hanno lasciato spontaneamente l’appartamento, permettendo alla proprietaria di rientrare in possesso del bene dopo anni di attesa. “Purtroppo – spiegano da Cab Tutela – gli abusivi avevano attivato contratti di fornitura senza titolo di possesso. Ogni volta che l’ufficiale giudiziario si presentava per procedere con lo sgombero, non poteva, perché risultavano regolarmente paganti e proprietari del contratto. Ma finalmente giustizia è stata fatta, quando siamo riusciti a staccare la fornitura gli abusivi sono usciti dall’appartamento che è stato restituito alla legittima proprietaria, una signora che non vedeva vie d’uscita dopo anni di minacce e mancate soluzioni. Per noi di Cab Tutela è una grande vittoria: restiamo al fianco dei cittadini non solo tramite gli sportelli di informazione, ma anche per supportarli nelle lotte più difficili”, concludono.