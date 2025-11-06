Uso illecito di armi e spaccio di droga a Bari, nove arresti

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari ha intensificato nelle ultime settimane i controlli in materia di armi, portando a nove arresti e ventiquattro denunce in stato di libertà. L’attività, svolta nell’ambito di un piano straordinario di prevenzione e contrasto all’uso illecito di armi, ha visto impegnati sul territorio i reparti Radiomobili, le Stazioni dell’Arma, le unità cinofile, gli artificieri e la Sezione Investigazioni Scientifiche, in un’azione coordinata volta a rafforzare la sicurezza pubblica e la percezione di legalità.

Nel solo ultimo trimestre, a fronte di 2.747 delitti denunciati, i Carabinieri hanno effettuato decine di controlli e perquisizioni, sia di iniziativa che su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I risultati sono significativi: 25 armi sequestrate, tra cui 5 fucili da caccia e 20 pistole, oltre a 125 proiettili, 187 cartucce e 3 armi bianche. Tra gli interventi più rilevanti figura il sequestro del 4 settembre scorso, quando i militari della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo, nel corso di un’indagine più ampia, hanno arrestato un 41enne e denunciato un 24enne del posto per detenzione di stupefacenti ed esplosivi. In un appartamento abbandonato sono stati trovati un fucile, una pistola con matricola abrasa, una pistola mitragliatrice rubata, 76 proiettili e 6 cartucce.

Altro episodio significativo risale al 16 agosto, quando una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Triggiano ha fermato un’auto con a bordo un soggetto sospetto, trovandolo in possesso di dosi di droga. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di una pistola semiautomatica con matricola abrasa, un fucile da caccia, tre pistole lanciarazzi e 92 proiettili.

Le indagini hanno evidenziato l’importanza di monitorare aree isolate, fabbricati abbandonati e luoghi di ritrovo di persone pregiudicate, spesso utilizzati come depositi o nascondigli di armi. In un caso emblematico, una lite nata sui social network è sfociata in una minaccia armata: i Carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno sequestrato una pistola non denunciata, con colpo in canna, nelle mani di un pregiudicato 55enne fermato nei pressi di un bar di Triggiano.

Determinante, in diverse occasioni, il contributo dei cittadini, le cui segnalazioni tempestive alle Centrali Operative hanno consentito di eseguire controlli mirati e di prevenire episodi potenzialmente pericolosi. Dal confronto con lo stesso periodo del 2024 emerge un incremento significativo dei sequestri di armi e munizioni, con 166 unità in più rispetto all’anno precedente. I procedimenti avviati si trovano nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.