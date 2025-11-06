Bari, trovato con droga e pistola pronta a sparare: arrestato 37enne

Nella mattinata del 29 ottobre scorso, in zona San Pio di Bari, all’esito di un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare il mercato di stupefacenti, l’uso illegale d’armi e fenomeni di microcriminalità, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo e della Stazione Carabinieri di Bari Santo Spirito hanno arrestato un 37enne del citato quartiere, ritenuto responsabile (fatta salva ogni necessaria valutazione nelle fasi successive del procedimento con il contributo della difesa) di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni.

Nello specifico, nel corso di una perquisizione eseguita presso l’appartamento in uso all’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto una dose di cocaina, una di hashish, due bilancini elettronici, la somma contante di 250 € suddivisa in banconote di piccolo taglio e, soprattutto, in una camera da letto, abilmente occultata in un calzino, una chiave che ha permesso l’apertura di un’autovettura in stato di abbandono parcheggiata nelle immediate vicinanze dell’abitazione. Le attività, considerato il singolare ritrovamento, si sono dunque concentrate su tale mezzo all’interno del quale erano celati una pistola semiautomatica cal. 6.35, in buono stato d’uso e pronta a sparare in quanto presentava il colpo in canna e il caricatore inserito, altri 6 proiettili, 660 grammi di hashish suddivisi in panetti e bustine già pronte per essere cedute a terzi, circa 30 grammi di cocaina suddivisa anch’essa in molteplici dosi, un altro bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Le sostanze stupefacenti saranno analizzate dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Nucleo Investigativo Carabinieri di Bari mentre sull’arma verranno effettuati accertamenti balistici volti a verificare un suo eventuale utilizzo in pregressi fatti delittuosi.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.