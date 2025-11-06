GIOVEDì, 06 NOVEMBRE 2025
Voto di scambio nel barese, eurodeputato Picaro: “Io estraneo”

L'eurodeputato interviene dopo l'inchiesta della Procura sul voto di scambio nel Barese

Pubblicato da: redazione | Gio, 6 Novembre 2025 - 14:06
michele picaro
  • 7 sec

“Ho indetto questa conferenza stampa per affermare il principio sacrosanto della libera espressione del voto”. Così l’eurodeputato Michele Picaro di Fratelli d’Italia nella conferenza stampa indetta questa mattina a Bari in merito all’inchiesta della Procura di Bari su Modugno.

“Fratelli d’Italia è il partito della legalità e per questo condanniamo qualsiasi forma di condizionamento elettorale! Quanto emerso oggi da alcuni organi di stampa richiede a tutti un impegno a denunciare e combattere il cosiddetto ‘mercimonio elettorale’. “Oggi mi vedo accostato ad una vicenda giudiziaria, di cui la giustizia farà il suo corso e che da quanto si apprende dalla ordinanza del giudice, così come riportata dalla stampa, non solo sono estraneo ed inconsapevole ma si evince la correttezza del mio comportamento nello svolgimento di una normale campagna elettorale la cui correttezza andrebbe evidenziata”, conclude.

