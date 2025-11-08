Ruote nella Storia arriva ad Andria per la terza tappa barese

L’Automobile Club Bari Bat, presieduto da Francesco Ranieri e diretto da Maria Grazia De Renzo, presenta la sua terza e ultima tappa di Ruote nella Storia 2025, raduno nazionale promosso da ACI Storico e Automobile Club d’Italia e dedicato ai cultori e possessori di auto d’epoca. L’evento si terrà domenica 9 novembre 2025 ad Andria, e concluderà il tour annuale in una delle città più rappresentative della Puglia per arte, cultura e tradizione.

Andria è una delle principali città della regione, situata nel cuore della provincia di Barletta-Andria-Trani. Ricca di storia e di tradizioni, è celebre per il suo straordinario patrimonio artistico e gastronomico. Il suo simbolo più conosciuto, Castel del Monte, la maestosa costruzione ottagonale voluta da Federico II di Svevia, è oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Il centro storico conserva un intricato tessuto di vicoli, chiese e palazzi nobiliari che raccontano secoli di storia e di vita cittadina. Famosa anche per la produzione di olio extravergine d’oliva e per la burrata, Andria rappresenta oggi un punto di riferimento economico e culturale del nord barese, capace di coniugare tradizione e innovazione in un contesto autentico e accogliente.

-“Siamo particolarmente orgogliosi di portare la terza tappa di Ruote nella Storia nella splendida cornice di Andria, città ricca di storia, cultura e passione automobilistica – ha sottolineato Francesco Ranieri, Presidente dell’Automobile Club Bari Bat – Questa manifestazione rappresenta non solo un viaggio tra le eccellenze del motorismo storico, ma anche un’occasione per valorizzare il nostro territorio, le sue bellezze artistiche e le sue tradizioni. Ringrazio il Comune di Andria per la collaborazione e l’accoglienza, gli appassionati che con entusiasmo condividono con noi questa esperienza e tutti coloro che, con il loro impegno, contribuiscono al successo di un’iniziativa che unisce il fascino delle auto d’epoca alla promozione del patrimonio locale”.-

L’itinerario di questa terza tappa di Ruote nella Storia condurrà i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle eccellenze artistiche e gastronomiche del territorio andriese. Il percorso prenderà il via da Piazza Catuma, cuore della città e simbolo della sua vitalità, per poi proseguire con la visita al Museo del Confetto Mucci, al Museo privato del Modellismo curato da Gianfranco Gilardi, e alla suggestiva Casa Museo Borgomurgia, un palazzo storico con ambienti sotterranei, grotte e fossili millenari. Il tour si concluderà nella campagna ai piedi di Castel del Monte, presso l’Agriturismo Piano del Monaco, dove i partecipanti potranno prendere parte a una cooking class dedicata alla produzione del formaggio e della pasta fresca, seguita da un pranzo conviviale a base di piatti tipici della tradizione contadina.

-“Questa edizione di Ruote nella Storia ad Andria assume un significato speciale: abbiamo registrato con grande soddisfazione l’iscrizione di ben 50 vetture storiche, un numero che testimonia l’entusiasmo e la partecipazione crescente degli appassionati – ha dichiarato Maria Grazia De Renzo, Direttrice dell’AC Bari-Bat – La manifestazione si arricchisce quest’anno di una cooking class dedicata ai prodotti tipici del territorio, organizzata in linea con le finalità del bando dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, volto alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali. È un connubio perfetto tra motori, cultura e sapori: un’esperienza che racconta la Puglia attraverso le sue tradizioni, la sua ospitalità e la sua capacità di innovare valorizzando le proprie radici”.-

Le vere protagoniste della giornata saranno, come sempre, le vetture storiche, testimoni di eleganza e memoria meccanica che raccontano decenni di storia automobilistica italiana e internazionale. Tra le auto iscritte figurano modelli iconici come l’Alfa Romeo Duetto e l’Alfetta, la Lancia Fulvia Berlina e la Fiat 124 del 1973, accanto a simboli di stile più recenti come la Fiat Barchetta, l’Audi TT, la BMW Serie 3 Cabrio e la Mazda MX5. Non mancheranno presenze dal fascino particolare, come il Maggiolino “Bug Special” del 1983, la Volkswagen T2 del 1972, e la grintosa Renault Clio del 2001, in un’armoniosa combinazione tra epoche, design e tecnologia.

PROGRAMMA:

Ore 09:00 – Ritrovo e accoglienza, Piazza Catuma – Andria. Registrazione e ritiro gadget. Saluti istituzionali e accoglienza da parte dell’Amministrazione comunale.

Ore 10:00 – Visita guidata al Museo del Confetto Mucci, al Museo privato del Modellismo – a cura di Gianfranco Gilardi e alla Casa Museo Borgomurgia – Palazzo storico con ambienti sotterranei, grotte e fossili.

Ore 11:45 – Partenza per Agriturismo “Piano del Monaco”. Nei pressi di Castel del Monte.

Ore 12:00 – Attività in agriturismo. Cooking class del casaro e della pasta fresca.

Ore 13:15 – Pranzo conviviale. Degustazione di piatti tipici della tradizione contadina locale.

Ore 16:30 – Conclusione. Saluti finali e brindisi conclusivo.