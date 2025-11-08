SABATO, 08 NOVEMBRE 2025
Bari, distrutto il dipinto in memoria di Matteo. Leccese: “Atto gravissimo”

L'opera distrutta dalla ditta che sta svolgendo i lavori

Pubblicato da: redazione | Sab, 8 Novembre 2025 - 11:57
“Quello che è accaduto sulla spiaggetta di San Cataldo è gravissimo. L’azienda incaricata della manutenzione ha distrutto, senza alcuna sensibilità e attenzione, un’installazione muraria dedicata a una giovane anima bella che non c’è più”. Lo scrive il sindaco Vito Leccese commentando la distruzione di un quadro realizzato nel luglio del 2024 e affisso sul lungomare di San Cataldo e dedicato a Matteo, morto all’età di 10 anni per un tumore al cervello.
“Scambiare un’opera d’arte, un segno di memoria, per “degrado” da eliminare è un gesto che fa male e crea grande frustrazione. Dall’azienda pretendo non solo le scuse dai responsabili di un atto così grave nei confronti di tutta la comunità di quartiere, ma anche il ripristino immediato del murale”, scrive Leccese.
