Bari, distrutto il dipinto in memoria di Matteo. Leccese: “Atto gravissimo”

“Quello che è accaduto sulla spiaggetta di San Cataldo è gravissimo. L’azienda incaricata della manutenzione ha distrutto, senza alcuna sensibilità e attenzione, un’installazione muraria dedicata a una giovane anima bella che non c’è più”. Lo scrive il sindaco Vito Leccese commentando la distruzione di un quadro realizzato nel luglio del 2024 e affisso sul lungomare di San Cataldo e dedicato a Matteo, morto all’età di 10 anni per un tumore al cervello.