Schlein: «Con Decaro per una Puglia migliore»

A Taranto, la segretaria del Partito Democratico Elly ﻿Schlein﻿ ha scelto di portare la sua voce direttamente sul territorio, in vista delle elezioni regionali in Puglia. Accanto a lei, il candidato del centrosinistra alla presidenza, Antonio Decaro, ha ascoltato le parole della leader del partito, che ha voluto sottolineare la compattezza della coalizione e la forza delle liste in campo.

Schlein ha ricordato come la sfida elettorale non parta da zero, grazie al lavoro già svolto negli ultimi anni dall’amministrazione guidata dal presidente uscente Emiliano. «Abbiamo costruito una squadra solida e una coalizione ampia, capace di offrire ai pugliesi un’alternativa concreta alla destra», ha detto, evidenziando il ruolo centrale di Decaro nella campagna.

Al centro del discorso della segretaria Pd ci sono i temi che più toccano la vita dei cittadini: la sanità pubblica, messa a dura prova dai tagli del governo attuale, e le opportunità di lavoro. Schlein ha ricordato come, dopo il periodo critico del Covid, la Puglia abbia registrato una crescita economica significativa, con il Pil regionale in ripresa e i livelli essenziali di assistenza migliorati, grazie a politiche mirate a sostenere le comunità locali.

«Continueremo a puntare su sanità, lavoro dignitoso e sviluppo per le imprese», ha spiegato, mostrando fiducia nella capacità della coalizione di convincere gli elettori e rafforzare il percorso già avviato. La campagna elettorale, secondo la leader Pd, si giocherà su concretezza e capacità di rispondere alle esigenze reali dei pugliesi.