Regionali in Puglia, definiti i luoghi dove si potranno tenere i comizi a Bari

Su proposta della vicesindaca e assessora ai Servizi demografici elettorali e statistici, la giunta ha approvato oggi le disposizioni relative all’assegnazione degli spazi per comizi elettorali e manifestazioni con finalità politiche in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, giornate in cui i cittadini pugliesi saranno chiamati a votare per il presidente della Regione Puglia e per il rinnovo del Consiglio regionale.
I luoghi individuati per i comizi elettorali sul territorio comunale sono i seguenti:
- Via Sparano tra Calefati e Putignani se le occupazioni sono compatibili con le luminarie
- natalizie;
- Piazza Diaz;
- Carrassi Giardino De Bellis, a partire dal 10/11/2025;
- Carrassi Largo 2 Giugno (complanare), a partire dal 10/11/2025;
- Carbonara Piazza Umberto I;
- Ceglie Piazza Santa Maria del Campo;
- San Pio (largo antistante il campo sportivo comunale);
- Palese Piazza Capitaneo;
- San Pio Piazzetta Eleonora;
- San Paolo Via Madre Elena Aiello (largo laterale sede della ex P.L.).
Quanto alle modalità di svolgimento, stabilite nel verbale di intesa sottoscritto il 3 novembre 2025 tra Prefettura di Bari, Questura di Bari, Comune di Bari e le altre Forze dell’ordine, i comizi potranno tenersi tutti i giorni, fino al 19 novembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 23; per le giornate del 20 e 21 novembre (ultimi due giorni di campagna elettorale), saranno consentiti fino alle ore 24.
Le fasce orarie saranno assegnate nel rispetto della cronologia della presentazione delle istanze (all’indirizzo elettorale.comunebari@pec.rupar.puglia.it).
Inoltre, ciascuna coalizione per l’uso della medesima piazza o luogo aperto al pubblico destinato ai comizi, avrà a disposizione la durata massima giornaliera complessiva di centoventi minuti. Per assicurare la par condicio nella fruizione degli spazi, sono state perciò individuate 4 fasce orarie, al fine di mettere a disposizione delle 4 coalizioni partecipanti alla competizione elettorale, in ogni giornata, gli spazi temporali definiti (centoventi minuti compresi i tempi tecnici), come di seguito indicato:
- dal 7 al 19 novembre: 10:00-13:00 per la durata massima di 120 minuti, 16:00-18:00, 18:00-20:00, 20:00-23:00 per la durata massima di 120 minuti;
- nei giorni 20 e 21 novembre: 10:00-13:00 per la durata massima di 120 minuti, 16:00-18:00, 18:00-20:00, 20:00-24:00 per la durata massima di 120 minuti.