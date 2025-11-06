Regionali in Puglia, definiti i luoghi dove si potranno tenere i comizi a Bari

Su proposta della vicesindaca e assessora ai Servizi demografici elettorali e statistici, la giunta ha approvato oggi le disposizioni relative all’assegnazione degli spazi per comizi elettorali e manifestazioni con finalità politiche in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, giornate in cui i cittadini pugliesi saranno chiamati a votare per il presidente della Regione Puglia e per il rinnovo del Consiglio regionale.

I luoghi individuati per i comizi elettorali sul territorio comunale sono i seguenti:

Via Sparano tra Calefati e Putignani se le occupazioni sono compatibili con le luminarie

natalizie;

Piazza Diaz;

Carrassi Giardino De Bellis, a partire dal 10/11/2025;

Carrassi Largo 2 Giugno (complanare), a partire dal 10/11/2025;

Carbonara Piazza Umberto I;

Ceglie Piazza Santa Maria del Campo;

San Pio (largo antistante il campo sportivo comunale);

Palese Piazza Capitaneo;

San Pio Piazzetta Eleonora;

San Paolo Via Madre Elena Aiello (largo laterale sede della ex P.L.).

Quanto alle modalità di svolgimento, stabilite nel verbale di intesa sottoscritto il 3 novembre 2025 tra Prefettura di Bari, Questura di Bari, Comune di Bari e le altre Forze dell’ordine, i comizi potranno tenersi tutti i giorni, fino al 19 novembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 23; per le giornate del 20 e 21 novembre (ultimi due giorni di campagna elettorale), saranno consentiti fino alle ore 24.

Le fasce orarie saranno assegnate nel rispetto della cronologia della presentazione delle istanze (all’indirizzo elettorale.comunebari@pec.rupar.puglia.it).

Inoltre, ciascuna coalizione per l’uso della medesima piazza o luogo aperto al pubblico destinato ai comizi, avrà a disposizione la durata massima giornaliera complessiva di centoventi minuti. Per assicurare la par condicio nella fruizione degli spazi, sono state perciò individuate 4 fasce orarie, al fine di mettere a disposizione delle 4 coalizioni partecipanti alla competizione elettorale, in ogni giornata, gli spazi temporali definiti (centoventi minuti compresi i tempi tecnici), come di seguito indicato: