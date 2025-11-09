DOMENICA, 09 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,980 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,980 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bando di concorso per 1.985 allievi finanzieri

Chi può partecipare

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Novembre 2025 - 09:21
finanza
  • 3 min

Indetto, per l’anno 2025, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1985 allievi finanzieri così ripartiti:

a) n. 1765 del contingente ordinario di cui:

(1) n. 171 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;

(2) n. 33 da avviare al conseguimento della specializzazione “Soccorso Alpino della Guardia di finanza (S.A.G.F.)”;

(3) n. 1561 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui:

(a) n. 1.093 ai volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate;

(b) n. 468 agli altri cittadini italiani;

b) n. 220 del contingente di mare di cui:

(1) n. 154 riservati ai volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze Armate ripartiti come segue:

(a) n. 60 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;

(b) n. 63 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”;

(c) n. 31 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”;

(2) n. 66 destinati agli altri cittadini italiani ripartiti come segue:

(a) n. 26 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;

(b) n. 27 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”;

(c) n. 13 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”.

Al concorso possono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento:

• del 25° anno di età se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate;

• del 24° anno di età se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva pro-lungato.

Per partecipare è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea.

Ai volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data è richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12:00 del 21 novembre 2025, dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Al predetto indirizzo e tramite l’APP Mobile “GdF Concorsi”, disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store, potranno essere reperite le informazioni sul concorso e seguiti i relativi esiti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, taser alla polizia locale? A...

Ha avuto il parere favorevole della commissione consiliare il nuovo regolamento...
- 9 Novembre 2025
Cultura

A Bari arriva il primo festival...

Fare scuola con le arti. La scuola capace di emozionare, (in)segnare,...
- 9 Novembre 2025
Tecnologia

Quando la scienza incontra la speranza:...

La prima gravidanza al mondo con supporto dell’intelligenza artificiale apre un...
- 9 Novembre 2025
Lavoro

Bando di concorso per 1.985 allievi...

Indetto, per l’anno 2025, un pubblico concorso, per titoli ed esami,...
- 9 Novembre 2025