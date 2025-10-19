Nasce in Puglia l’Academy tech tutta al femminile: formazione gratuita e assunzioni nel Mezzogiorno

La Puglia si conferma ancora una volta fucina di innovazione tecnologica con la prima Academy al femminile dedicata allo sviluppo software e alla programmazione. Dal 3 novembre al 5 dicembre Monopoli ospiterà un percorso esclusivo e gratuito organizzato da Women Lead e Retail Italia Srl, che darà l’opportunità a 10 donne di acquisire competenze tecniche fondamentali in C#, Angular e SQL, tre strumenti chiave nel mondo digitale. Le partecipanti selezionate avranno inoltre la possibilità di accedere a un tirocinio retribuito in Retail Italia Srl, realtà specializzata in software e servizi digitali per la grande distribuzione.

Ma non solo formazione: l’obiettivo concreto di Retail Italia Srl è assumere nuove professioniste nel Sud Italia, favorendo l’inserimento lavorativo delle partecipanti.

Il settore STEM è storicamente sottorappresentato dalle donne: nonostante la presenza femminile stia crescendo, una partecipazione equa è ancora lontana. Contrastare il gender gap e promuovere la diversità di genere è fondamentale per sviluppare nuove prospettive, ampliare le soluzioni dei problemi e garantire un futuro più innovativo e sostenibile. Con questa mission, l’Academy punta a formare e assumere talenti femminili, anche senza background tecnico, offrendo un percorso di formazione intensiva, l’accesso a una community solida e concrete opportunità di crescita professionale, grazie alla collaborazione tra Women Lead e Retail Italia Srl.

Le candidature per partecipare all’Academy sono aperte fino al 24 ottobre e vanno inviate al link presente nella pagina web del progetto: https://womenlead.it/women-lead-academy-retail-italia/

Non sono richieste lauree né competenze pregresse, ma solo la voglia di mettersi in gioco, una forte motivazione a crescere nello sviluppo software e nella programmazione, con l’ambizione di perseguire un cambiamento significativo sia a livello personale che comunitario. La selezione sarà basata su questionari motivazionali e brevi colloqui, con particolare attenzione all’attitudine delle candidate.

Il corso prevede 40 ore di formazione pratica in presenza e da remoto con un team di docenti interni di Retail Italia Srl, che metteranno a disposizione le proprie competenze e professionalità per accompagnare le partecipanti lungo tutto il percorso. Nello specifico, la formazione riguarderà le basi dei linguaggi di programmazione C#, Angular, SQL, e sarà erogata in modalità mista, sia online che in presenza a Monopoli. Al termine del percorso, tutte le partecipanti riceveranno un attestato ufficiale che certifica le nuove competenze digitali acquisite e alcune avranno l’opportunità concreta di accedere a un tirocinio retribuito in Retail Italia Srl.

«Siamo orgogliose di lanciare la prima Academy al femminile nel Sud Italia in collaborazione con Retail Italia Srl. L’obiettivo è offrire alle donne l’opportunità di acquisire competenze digitali concrete, avvicinandole al mondo STEM e contribuendo a ridurre il gender gap nel settore tecnologico. Crediamo che questo intenso percorso di formazione possa aprire porte concrete, permettendo a chiunque abbia motivazione e talento di costruire un percorso professionale significativo, indipendentemente dal background tecnico. Con l’Academy vogliamo non solo formare, ma anche creare una community di donne che possa crescere e sostenersi nel tempo» – Gaia Costantino, CEO di Women Lead.

«Crediamo che il talento non abbia genere né confini e che l’innovazione tecnologica possa essere realmente inclusiva solo quando tutte le voci hanno la possibilità di esprimersi. Per questo, con l’Academy ci impegniamo a creare un percorso formativo accessibile, che permetta a donne senza background tecnico di avvicinarsi alla programmazione e di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Siamo inoltre orgogliosi di poter offrire questa opportunità direttamente nel Sud Italia, rafforzando il tessuto professionale locale» – Raffaella Mari, COO Retail Italia Srl.

WOMEN LEAD

Women Lead nasce a Bari con l’obiettivo di ridurre il gender gap e promuovere le competenze digitali nel Mezzogiorno. Dal 2022 ha coinvolto centinaia di donne e giovani in percorsi di formazione su competenze digitali, intelligenza artificiale e imprenditorialità, creando una community inclusiva in costante crescita. Con eventi, bootcamp e programmi di orientamento, Women Lead valorizza i talenti locali e costruisce ponti con aziende, istituzioni e reti internazionali, con una visione chiara: rendere il Sud un luogo dove chiunque possa immaginare e realizzare il proprio futuro, a prescindere dal genere.

RETAIL ITALIA SRL

Fondata nel 2012, Retail Italia Srl opera nel mercato del software per il retail italiano con un team di 50 professionisti che combina energia e innovazione dei giovani talenti con l’esperienza di figure senior. Da sempre, l’azienda accompagna i principali retailer nazionali nei percorsi di crescita, al fine di migliorare l’efficacia e la produttività e affrontare le sfide del settore. Nata con una forte vocazione all’innovazione, Retail Italia investe circa il 20% dei ricavi nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate, con un focus particolare sui processi logistici e commerciali. I valori che guidano il team – crescita, competenza, responsabilità, trasparenza e dedizione – permettono all’azienda di trasformare le esigenze dei clienti in soluzioni semplici e concrete.